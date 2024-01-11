Прибыль российских компаний выросла почти на 8 трлн рублей

Прибыль российских компаний увеличилась на 39,7% (или на 7,9 трлн рублей) за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, достигнув 27,7 трлн рублей. Это следует из свежих данных ФНС, которые изучили «Известия» 11 января.

При этом доходы предприятий за тот же период упали на 474 трлн рублей (или на 45%), до 575,9 трлн рублей.

Один показатель растет на фоне снижения другого в основном в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами, пояснил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин.

В 2022 году выручка предприятий превысила квадриллион рублей. Это почти в два раза больше показателя 2021-го, когда она составила 655 трлн рублей. Данные за 2023 год будут опубликованы налоговой службой позднее.

24 ноября сообщалось, что в III квартале прошлого года в России наблюдался рост по отдельным сегментам экономики. Как уточняется в исследовании Calltouch, банка для предпринимателей «Точка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, среди самых быстрорастущих отраслей малого и среднего бизнеса оказались машиностроение, транспорт, реклама. Аналитики отметили, что увеличиваются обороты компаний, открываются новые предприятия, растут объемы найма персонала.