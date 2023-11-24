Назван топ быстрорастущих отраслей российского бизнеса

В III квартале 2023 года в России наблюдался рост по отдельным сегментам экономики, среди самых быстрорастущих отраслей малого и среднего бизнеса (МСБ) оказались машиностроение, транспорт, реклама. Об этом говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «Известия» ознакомились с исследованием 24 ноября.

Эксперты обновили индекс здоровья российского бизнеса за III квартал. В среднем по всем отраслям индекс составил 55 баллов и снизился на 11% год к году. Но отмечается, что положительные изменения, заложенные в первом полугодии, сохраняются.

«Обороты компаний выросли на 8%. Открываются новые предприятия и растут объемы найма персонала. Количество открытых вакансий в III квартале текущего года выросло на 45%, а медианные заработные платы в МСБ составили 63 300 рублей, увеличившись на 20% год к году», — уточнили аналитики.

Индекс здоровья в машиностроении составил 62 балла (+5 баллов относительного аналогичного периода 2022-го). Объясняется, что драйверами роста в отрасли стали уход зарубежных производителей, быстро растущий спрос со стороны внутреннего потребителя, увеличение инвестиций со стороны государства, внедрение современных технологий. По итогам III квартала 2023-го число зарегистрированных компаний в этом сегменте превысило количество ликвидаций в два раза, но обороты машиностроительных предприятий снизились на 3%. На предприятиях машиностроения было открыто в полтора раза больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В транспорте и логистике индекс здоровья бизнеса составил 67 баллов (+17 баллов год к году), а обороты компаний выросли на 12%. В исследовании говорится, что драйвером к восстановлению дальних грузоперевозок стали ориентация на Восток, увеличение товарооборота с КНР, Казахстаном, Турцией. С ростом спроса на грузоперевозки на рынок вышли новые игроки, и в III квартале этого года количество зарегистрированных компаний-грузоперевозчиков превысило число ликвидированных в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Рост количества предприятий привел к росту числа вакансий всего на 26%, значит, на рынке становится меньше среднего бизнеса. Можно предположить, что крупные логистические компании открывают дочерние предприятия для провоза санкционных товаров. И поскольку происходит переориентация на Восток, целесообразнее это делать на местах поближе, чтобы быстро реагировать на изменения», — сказала data-журналист банка «Точка» Юлия Криган.

В отрасли рекламы индекс здоровья бизнеса составил 46 баллов (+12). Восстановлению рекламного рынка способствовало появление новых брендов, возобновление работы части ушедших компаний, рост рекламных бюджетов, объяснили эксперты.

«2022 год стал переломным для рекламного рынка: «сушились» бюджеты, многие каналы стали недоступны, потребительское поведение сильно изменилось. Приятно удивляет, насколько быстро и гибко отрасль адаптировалась к трансформациям. В 2023 году компании больше инвестируют в маркетинг, тестируют новые рекламные инструменты, тщательнее анализируют свою целевую аудиторию, — отметил коммерческий директор компании Calltouch Артур Саркисян.

Ранее, 16 ноября, Bloomberg сообщило, что ключевые отрасли экономики РФ адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после санкций Запада. Годовой рост экономики ускорился с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года. В тот же день финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол рассказал «Известиям», что на такие темпы роста прежде всего повлияло эффективное переориентирование фокуса на другие рынки и сектора, государственные траты и растущий потребительский спрос.

18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.