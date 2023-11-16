Финансовый аналитик объяснил восстановление экономики России

Ключевые отрасли экономики РФ адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после санкций Запада, сообщило Bloomberg. Годовой рост экономики ускорился с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года. Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол рассказал «Известиям», что на такие темпы роста прежде всего повлияло эффективное переориентирование фокуса на другие рынки и сектора, государственные траты и растущий потребительский спрос.

Он отметил, что основной вклад в изменение показателей внесли: рост оптового товарооборота (+22,9%), рост розничного товарооборота (+11,3%), рост в обрабатывающих производствах (+10,2%).

«Это говорит о восстановлении торговли после обвального 2022 года, когда всё замерло, и как раз об успешной рокировке поставок на рынки Азии взамен западных рынков. <…> Рост в пассажирообороте (+6,3%) говорит о фокусе на внутренних перевозках и успешной переориентации на новые международные направления. В целом показатель свидетельствует об эффективной реакции бизнеса и правительства на сложившиеся условия», — объяснил Сокол.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия существенно улучшила прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году и теперь ожидает рост на уровне 2% против спада в 0,9%. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков назвал такую оценку заниженной, но отметил, что российская экономика действительно перешла к устойчивому росту. Он напомнил, что в Минэкономразвития ожидают, что рост ВВП России в 2023 году будет на уровне 3%.