Экономист Чирков назвал заниженным прогноз Еврокомиссии по ВВП России

Еврокомиссия (ЕК) существенно улучшила прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году и ожидает рост на уровне 2% против спада в 0,9%. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков объяснил «Известиям» 15 ноября, что повлияло на изменение показателей, и назвал такую оценку заниженной.

«На мнение Еврокомиссии в первую очередь повлияла реальность: российская экономика действительно перешла к устойчивому росту. Одной из основных причин этого экономического роста является ослабление конкурентоспособности Евросоюза, в результате чего российские товары становятся более конкурентоспособными на мировом рынке», — отметил экономист.

При этом он напомнил, что в Минэкономразвития ожидают, что рост ВВП России в 2023 году будет на уровне 3%.

«С моей точки зрения, Еврокомиссия, публикуя ожидания роста российской экономики в 2%, сильно занижает темпы экономического роста, который есть в России. Это частично объясняется тем, что много информации по российской экономике последние полтора-два года были просто закрыты. Может быть, из-за недостатка информации они получают заниженные оценки по темпам экономического роста. Реальные экономический рост на сегодняшний день до 3%», — добавил Чирков.

Эксперт предположил, что рост ВВП будет усиливаться. Он объяснил, что опубликованные оценки учитывают первое полугодие 2023 года в России, когда был серьезный провал по нефтегазовым доходам. В этот период очень хорошо росла промышленность, обрабатывающая отрасль, но нефтегазовый сектор просел.

«Сейчас нефтегазовые доходы восстанавливаются, то есть вторая половина 2023 года — это очень серьезное восстановление, в том числе нефтегазовых доходов. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, российские прогнозы гораздо ближе к истине. И я ожидаю, что в следующем году темпы роста вполне могут усилиться», — заключил Чирков.

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. По его словам, более высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора экономики, не связанные с добычей природных ресурсов.