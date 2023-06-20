Выручка российских компаний превысила квадриллион рублей за 2022 год

Выручка российских компаний за прошлый год впервые в истории превзошла 1 квадриллион рублей, что вдвое превысило показатели 2021 года. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«Российские организации за 2022 год задекларировали перед налоговой выручку на сумму 1268 трлн рублей (или почти 1,3 квадриллиона, то есть сумму с 15 нулями). Это почти в два раза больше выручки 2021 года, которая составила 655 трлн рублей. Порог в 1 квдрлн выручка компаний превысила впервые в истории России», — указано в материале.

При этом, в статье отмечается, что прибыль компаний увеличилась незначительно, лишь на 5,9%. Это означает, что в реальном выражении прибыль фактически снизилась, учитывая инфляцию в 2022 году на уровне 13,8%.



Издание, опираясь на данные ФНС, сообщило, что доходы компаний составляли около 260 млрд рублей по среднему показателю за год в период с 2018 по 2020 годы, однако уже в 2021 году они резко выросли до 655 трлн рублей.

По данным РБК, увеличение доходов по итогам 2022 года до 1,27 квадриллионов рублей связано с ростом экспортной выручки организаций в нефтегазовой отрасли, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в России могут ввести льготный переходный режим налогообложения для компаний, «вырастающих» из критериев малых и средних предприятий (МСП).

В тот же день Путин заявил о необходимости раскрывать потенциал фондового рынка РФ. По его словам, на недавней встрече с «Деловой Россией» удалось достигнуть договоренности о запуске облигации с правом на долю выручки компании.