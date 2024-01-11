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В ГД назвали возможную конфискацию активов РФ плохим сигналом для других стран

Депутат Наумов: конфискация США активов РФ — дурной знак для других стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поддержка Белым домом закона, позволяющего конфисковать замороженные российские активы, является сигналом всему международному сообществу, что с США опасно иметь дело. Об этом «Известиям» 11 заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Безусловно, это шантаж, это попытка политического давления на нашу страну, но помимо всего прочего это дурной знак для всех остальных участников международных отношений. Получается, что всё, на чем базировалась послевоенная система международных отношений, фактически перечеркивается и вводится новый стандарт изоляции. То есть нельзя быть уверенным в сохранности ни одного актива, находящегося за пределами национальной юрисдикции», — сказал Наумов.

По его словам, это сигнал всему мировому сообществу, что с США опасно иметь тот или иной бизнес.

Депутат также отметил, что такой подход приведет к негативным последствиям для экономики стран коллективного Запада, и они рано или поздно могут оказаться на самом низком уровне финансового доверия.

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины. В материале отмечалось, что поддержка этого шага Байденом возникла после того, как представители Республиканской партии в конгрессе заблокировали финансирование Киева после неудач украинской армии в зоне конфликта.

За день до этого, 9 января, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Вашингтон еще не принял решение по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Киеву.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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