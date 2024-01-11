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Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ

Сальдо: пленный польский наемник не хочет иметь дела с бросившими его ВСУ
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Взятый в плен российскими военными польский наемник Давид Воевоский заявил, что больше не хочет иметь дело с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку в сложной ситуации они бросили его раненого на произвол судьбы, а сами сбежали. Видеозапись с рассказом поляка опубликовал в Telegram в четверг, 11 января, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Воевоский сообщил, что мотивацией для участия в боевых действиях на стороне Украины для него было желание заработать денег, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий.

Он рассказал, что выполнял в районе Крынок боевую задачу, когда ВС РФ начали атаку. Поляка ранило при обстреле позиций ВСУ, он потерял сознание, а когда пришел в себя, понял, что украинские военные бежали, бросив его одного.

«Могу точно сказать: не хочу больше связываться с ВСУ, с украинскими военными потому, что была сложная ситуация, и они просто убежали», — сказал пленный.

Кроме того, он поблагодарил российских военных за то, что они относятся к нему хорошо, оказывая всю необходимую помощь.

Как отметил Сальдо, теперь бывший наемник полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, увидев истинное лицо ее «защитников». Он призвал польских соотечественников не повторять его ошибок и не рисковать жизнью ради денег.

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О том, что раненый польский наемник, брошенный боевиками ВСУ, взят в плен ВС РФ в районе Крынок, Сальдо сообщал 19 декабря. Он отметил, что российские военнослужащие оказали поляку первую медицинскую помощь и отправили в тыл, откуда его потом доставили в госпиталь. Губернатор подчеркнул, что такое отношение к пленным — норма для ВС РФ, где есть четкий алгоритм по работе с пленными и ранеными.

Также губернатор призвал украинских боевиков выходить на связь с российскими военными, чтобы получить инструкцию по безопасной сдаче в плен.

Ранее, 14 декабря, Сальдо сообщал о недовольстве политикой президента Украины Владимира Зеленского воевать до последнего солдата среди бойцов ВСУ. Он опубликовал запись, на которой украинские военнослужащие рассказали, что их терпение на исходе, и они готовы повернуть оружие на Киев.

О том, что ВСУ несут огромные потери на поле боя и находятся на исходе своих сил, заявил 11 января украинский пленный Роман Калиниченко. По его словам, поля на фронте усыпаны телами украинских военных, на запорожском направлении погибших не эвакуируют, в том числе с позиций. Калиниченко также отметил, что 1 января в его подразделении было более 70 человек, тогда как к шестому числу этого месяца, когда он сдался в плен, осталось 22 солдата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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