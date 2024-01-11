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Пленный военный ВСУ рассказал об усыпанных телами сослуживцев полях на фронте

Пленный солдат ВСУ Калиниченко: тела сослуживцев лежат в окопах и блиндажах
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Поля на фронте усыпаны телами украинских военных, на запорожском направлении погибших не эвакуируют, в том числе с позиций. Об этом 11 января заявил военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Калиниченко.

«Идешь по полю боя, и я русского (погибшего. — Ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших полно. Валяются», — сказал Калиниченко.

Военнопленный сообщил об огромных потерях и в его подразделении. По его словам, тела его сослуживцев лежат даже в окопах и блиндажах. Он отметил, что ему приходилось есть, глядя на эту картину.

Калиниченко также отметил, что 1 января в его подразделении было более 70 человек, тогда как к шестому числу этого месяца, когда он сдался в плен, осталось 22 солдата.

«Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. <...> Украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел», — добавил он.

По словам мужчины, из десяти человек, ушедших в бой, живыми вернулись пять или шесть, пишет «Газета.Ru».

Также Калиниченко подчеркнул, что на линии боесоприкосновения не эвакуируют тела военных, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, руководство ВСУ забирает эти деньги с помощью коррупционных схем.

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Ранее в этот день сдавшийся в плен украинский военнослужащий Игорь Гуляк сообщил, что на Украине проводится массовая мобилизация с принудительной доставкой в военкоматы и вручением повесток на улице. Он отметил, что на службу берут даже больных мужчин, а к медкомиссии относятся формально.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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