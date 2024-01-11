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Пленный ВСУ рассказал о принудительной доставке в военкоматы на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Украине проводится массовая мобилизация с принудительной доставкой в военкоматы и вручением повесток на улице, причем на службу берут и больных мужчин, а к медкомиссии относятся формально. Об этом 11 января рассказал сдавшийся в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Гуляк.

«Медкомиссия такая. — «Здоров? Иди». Никто ничего не спрашивает. А мобилизация — прессуют просто, заталкивают в автобусы. Слепой, кривой, горбатый — никто не разбирается. <…> Я скажу, что [президент Украины Владимир] Зеленский — это есть абсолютное зло. Он не профессиональный политик, а человек, который пришел со стороны. И он не сам придумывает законы, которые принимает Верховная рада. Есть люди, которые его также дергают за ниточки», — отметил пленный.

Гуляк заявил, что хочет передать украинским военным, чтоб они шли искать врага в Киеве, а не на противоположной, российской, стороне, потому что там его нет. Он призвал не идти в армию и отказываться от мобилизации, так как командование ВСУ «тупо косит деньги». Потому что даже если за это и посадят в тюрьму, то «в тюрьме двери назад открываются, а на войне, в случае гибели, — уже нет».

«Российские [военные] — нормальные. То, что говорит телевизор на Украине, — это небо и земля. Нас никто не бил, никто плохого слова не сказал. Нормальные пацаны нас быстро спрятали, пока наши по нам же кассетными стреляли. То есть ну, люди есть люди. Если ты сдаешься в плен, зачем тебя убивать? Я и раньше дружил с русскими ребятами, сам служил. Вот это армия, вот это коммуникация», — подытожил он.

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Накануне, 10 января, пленный командир отделения роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 63-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Романов рассказал, что его подразделение состояло из мобилизованных и не хотело воевать. По словам Романова, он несколько раз отказывался приходить в военкомат по повестке и на третий раз его забрали из дома с вещами. После этого последовала крайне плохая подготовка, в ходе которой раз в неделю позволяли выстрелить на полигоне несколько патронов.

В тот же день сдавшийся в плен российской армии украинский военнослужащий Роман Калиниченко сообщил, что на Украине гражданское население стало всё меньше доверять действующему президенту Зеленскому и чаще вспоминать бывшего главу государства Виктора Януковича.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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