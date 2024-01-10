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Пленный боец ВСУ рассказал об изменении отношения украинцев к Зеленскому

Пленный: Зеленскому на Украине перестают доверять и с теплотой вспоминают Януковича
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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На Украине гражданское население стало всё меньше доверять президенту страны Владимиру Зеленскому и чаще вспоминать бывшего главу государства Виктора Януковича. Об этом в среду, 10 января, рассказал сдавшийся в плен российской армии украинский военнослужащий Роман Калиниченко.

«Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных <…> С гражданского народа», — передает его слова «РИА Новости».

По словам украинского солдата, раньше все были рады украинскому президенту, но из-за осложнения экономической и политической обстановки отношение к нему стало резко меняться.

«Началась <спецоперация> — уже начали вспоминать Януковича. Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата», — продолжил пленный боец.

Калиниченко добавил, что после оплаты счетов за коммунальные услуги у жителей страны не остается ничего. Кроме того, российский военный с позывным Хазар, который работает с украинскими пленными, поделился, что Зеленский не в почете у многих военных. Он привел слова одного из военнопленных из 79-й бригады ВСУ, который заявил, что украинского лидера хвалят только тыловики, так как они «служат в комфорте и не видят ужасов передовой».

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Ранее, 5 января, пленные украинские военнослужащие назвали президента Украины марионеткой и шавкой. Один из пленных, Николай Пономаренко, указал, что Зеленский не является независимым. Он также отметил, что на передовой не видел своих командиров и даже не знает их. Также, по разговорам сослуживцев, он понял, что и они не сталкивались с офицерами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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