Врач назвала причины увеличенных лимфоузлов

«Лимфоузлы увеличены» — такую или аналогичную фразу зачастую произносят врачи при ощупывании пациента. Признаком каких процессов в организме могут быть увеличенные лимфоузлы, к какому специалисту нужно обратиться в первую очередь и какие последствия могут быть, если игнорировать это явление, «Известиям» 11 января рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Лимфатические узлы, по словам специалиста, являются важной частью иммунной системы, они представляют собой своеобразный фильтр для лимфы — биологической жидкости, омывающей все ткани и клетки организма. Проходя через лимфоузел, лимфа очищается от различных патогенов, причем под словом «патоген» подразумеваются не только вирусы и бактерии, но и собственные компоненты организма, например опухолевые клетки.

«Увеличенным обычно считается лимфоузел более 1 см — такой размер используется в качестве усредненного ориентира. Однако эта цифра не универсальна, и превышение этого показателя не всегда указывает на патологию. Состояние, при котором наблюдается ощутимое увеличение лимфатических узлов, называют лимфаденопатией, при этом болезненное увеличение называется лимфаденитом. Лимфатические узлы располагаются по всему телу, но именно в шейной зоне их увеличение происходит наиболее часто — примерно в 50% случаев», — отметила Исакова.

Специалист рассказала, что лимфоузлы могут увеличиваться по различным причинам, например на фоне ОРВИ, мононуклеоза и ВИЧ. Также увеличенные лимфоузлы могут возникнуть на фоне приема некоторых лекарственных препаратов и бактериальных инфекций, например ангины, пародонтоза. Аутоиммунные заболевания, злокачественные процессы, в частности лимфома, тоже могут проявляться в том числе лимфаденопатией.

По ее словам, для определения тактики лечения при увеличении лимфоузлов критически важно подробно рассказать врачу о своих жалобах, их давности и изменении в динамике, о недавно перенесенных и хронических заболеваниях, принимаемых препаратах, важно уточнить наличие онкологических заболеваний у родственников и у самого пациента.

«Что касается лечения, то важно понимать, что увеличение лимфоузлов — это вторичный процесс за исключением лимфом. То есть этот процесс развивается в ответ на какую-либо первопричину. Соответственно, лечение должно быть направлено на основное заболевание. При отсутствии воспаления в самом лимфоузле отказ от лечения основного заболевания несет риски для той области, где находится первичный очаг, например нарастание стоматологических проблем, инфекционные осложнения, упущение времени в лечении онкологического заболевания. В случае лимфаденита возможно развитие гнойного процесса в самом узле, что может потребовать лечения антибиотиками или хирургического вмешательства», — подытожила Суна Исакова.

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