Тревожный симптом: врачи рассказали об опасности необъяснимых синяков

Британские врачи предупредили об опасности появления необъяснимых синяков: они могут говорить о развитии миеломы. Это происходит из-за того, что раковые клетки вытесняют тромбоциты и нарушают кровообращение. В свою очередь, российские врачи призывают не паниковать: спонтанные гематомы могут возникать по множеству других причин, но все-таки чаще всего это бывают болезни. «Известия» выяснили, в каких случаях синяки бывают грозным признаком, о чем они могут говорить и когда с ними нужно обращаться к специалисту.

Опасный симптом

Британские врачи из Cancer Research UK назвали появление необъяснимых синяков одним из признаков миеломы — злокачественного заболевания крови. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Миелома — это онкологическое заболевание, при котором плазматические клетки начинают избыточно размножаться и повышать уровень специфических иммуноглобулинов (защитных белков). Эти клетки вытесняют нормальные клетки крови, накапливаются в костном мозге и постепенно разрушают костную ткань.

Как и другие виды рака, на ранних стадиях миелома может не вызывать явных симптомов — проявляться только болью в спине и ребрах, что объясняется скоплением большого количества плазматических клеток в костях одной области. Другие признаки тоже неочевидны: к ним относятся усталость (возникает из-за недостатка эритроцитов в крови, которые транспортируют кислород), боль в животе, тошнота и постоянное чувство жажды.

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Синяки, которые ни с того ни с сего появляются на коже, гораздо чаще обращают на себя внимание. Как объяснили в крупнейшей независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK, они могут появляться из-за того, что плазматические клетки вытесняют не только эритроциты, но и тромбоциты — элементы крови, которые отвечают за свертывание и остановку кровотечения. Когда их количество резко уменьшается, снижается и способность организма восстанавливать повреждения.

Что такое синяки

Как объясняет «Известиям» врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Варвара Рубан, гематомы, которые в обычной речи называют синяками, — это скопление крови при повреждениях с разрывом сосудов. Оно может быть поверхностным (кровоизлияние под кожу, ноготь и т.д.) или располагаться в глубине тканей и органов.

— Основные симптомы гематомы в подкожно-жировой клетчатке — это боль, припухлость, изменение цвета кожи от лилово-красного до желто-зеленого — в зависимости от времени после травматизации тканей, нередко повышение местной температуры. При гематоме внутренних органов на первый план выступают симптомы сдавления последних, — рассказывает Рубан.

По словам эксперта, врачи различают несколько видов гематом: травматические (возникающие при травме или ушибе мягких тканей) и спонтанные (возникающие вследствие нарушения целостности сосуда). Они не связаны с травмой или медицинским вмешательством и иногда могут указывать на опасные заболевания.

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Впрочем, отмечает терапевт, у появления таких синяков могут быть разные причины. Например, прием некоторых лекарств: антидепрессантов, нестероидных противовоспалительных, железосодержащих и препаратов, способствующих разжижению крови (в таком случае нужно обратиться к врачу для коррекции терапии). Или же недостаток витаминов К, С, В12, Р — они играют важную роль в системе гемостаза.

— Витамин К влияет на свертываемость крови, В12 участвует в кроветворении, витамин С — в образовании новых тканей, а витамин Р отвечает за образование коллагена для эластичности сосудов. При их недостаточности возможны кровотечения, истончение стенок сосудов, ухудшение состояния кожи — и, как следствие, гематомы, — говорит врач.

Также синяки могут возникать из-за силовых тренировок с чрезмерными нагрузками организма. В таком случае нужно быть осторожнее на занятиях и бережнее относиться к своему телу.

Спонтанные синяки

В некоторых случаях спонтанные синяки у человека и правда могут стать причиной беспокойства. Они могут указывать на различные заболевания, например нарушение свертываемости крови. В этом случае человеку важно следить за своим состоянием: такие болезни могут быть следствием более грозных заболеваний, например лейкоза.

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Синяки могут возникать и из-за сахарного диабета, который приводит не только к поражению нервных окончаний (диабетическая полинейропатия), но и к нарушению кровообращения.

— Спонтанные гематомы могут указывать на аутоиммунные заболевания: например, геморрагический васкулит (болезнь Шёнлейна – Геноха, ревматическая пурпура). В его основе лежит асептическое воспаление стенок микрососудов, множественное микротромбообразование, поражающее сосуды кожи и внутренних органов (чаще всего почек и кишечника), — рассказывает Варвара Рубан.

Синяки на ногах могут возникать при варикозном расширении вен нижних конечностей — при их частом появлении нужно в первую очередь исключить нарушение кровообращения в сосудах, поскольку этот признак появляется одним из первых.

— У женщин спонтанные гематомы иногда появляются из-за гормональных сбоев, которые случаются в период менопаузы или при приеме ГЗТ, за исключением препаратов, содержащих эстроген, — отмечает собеседница «Известий».

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У детей синяки могут возникать по разным причинам: начиная от глистной инвазии, неправильного рациона питания и нарушения распорядка дня до наследственной хрупкости сосудов и болезней щитовидной железы. У пожилых людей — из-за возрастных изменений, которые вызывают ослабление сосудистой системы.

Так или иначе, если у человека часто появляются необъяснимые синяки, ему нужно разобраться в причинах этого. Гематомы действительно могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, которые пора выявить и заняться лечением, заключает врач.

Повод для беспокойства

По словам терапевта «Теледоктор24» Марии Меньшиковой, в нормальных случаях синяки возникают из-за травмы и, как правило, проходят в течение 7–10 дней. Сразу после появления они бывают багрово-красными, затем меняют цвет на сине-фиолетовый, позже становятся зеленовато-желтыми и постепенно бледнеют.

Небольшие гематомы обычно проходят самостоятельно. Если же синяк внушительных размеров, находится в области суставов, мешает их функционированию или, наоборот, появился далеко от места ушиба, слишком долго не проходит — нужна консультация травматолога.

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— Особую настороженность нужно проявлять, когда гематома появляется без видимой причины, травмы не было. Если синяки образуются слишком часто, буквально от любого незначительного воздействия, это тоже повод для обращения к врачу-терапевту, — объясняет ведущий врач-хирург стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) д. м. н. Сергей Тарабарин.