Путину в Хабаровске представили планы развития дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, которая размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске, а также встретился с предпринимателями региона. Об этом 11 января сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Как отметил журналист, мастер-план микрорайонов — это не просто концепция строительства отдельных зданий, а сценарий развития городов Дальнего Востока на ближайшие годы.

«Например, в одном из районов Хабаровска власти собираются построить набережную с променадом, которая одновременно будет дамбой, защищающей от наводнений. Что весьма актуально для региона, который в 2013 году пострадал от паводка на Амуре, тогда утонуло 77 населенных пунктов», — рассказал Подтергера.

Правительство РФ 9 января утвердило планы социально-экономического развития 16 городов Дальнего Востока, которые рассчитаны до 2030 года. Они предусматривают обновление жилищного фонда, строительство соцобъектов, а также модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и развитие курортных зон.

В план вошли Анадырь, Арсеньев, Биробиджан, Благовещенск, Белогорск, Большой Камень, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Краснокаменск, Нерюнгри, Находка, Магадан, Уссурийск, Свободный, Хабаровск и Якутск. Всего планы развития разработаны для 25 городов Дальнего Востока. До этого утверждены макеты Читы, Северобайкальска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Тынды, Петропавловска-Камчатского, Корсакова, Елизово и Артема.

Путин прибыл в Хабаровск 10 января после рабочего визита на Чукотку. Глава государства продолжает рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Как анонсировали в Кремле, в Хабаровске президент также проведет отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтяревым. Кроме того, российский лидер намерен посетить местную мультипликационную студию.

Путин также планировал посетить и Якутию, однако визит пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Глава государства сообщил, что в таком случае он посетит регион позже.

В сентябре 2023 года в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Путин отмечал, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше общероссийских показателей. Он указал, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век.