Пентагон потратит на модернизацию двух миноносцев более $860 млн
Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США на сумму до $864 млн на модернизацию двух миноносцев. Информация об этом 10 января появилась на сайте Пентагона.
Речь идет о кораблях USS Chung-Hoon и USS James E. Williams, которым также требуется техническое обслуживание и ремонт.
«Контракт включает опции, которые в случае реализации доведут его суммарную стоимость до $864,1 млн», — говорится в релизе.
В случае выполнения всех указанных опций работы продолжатся до ноября 2030 года, обращает внимание «Газета.Ru».
Ранее в тот же день главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов назвал наличие у России современного флота ответом на угрозу кораблей — носителей американских крылатых ракет «Томагавк».
В конце ноября 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не одобряет планы США по развертыванию ракет «Томагавк» в Тихом океане и тщательно отслеживает ситуацию.