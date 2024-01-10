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Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»

Главком ВМФ Евменов: корабли США с «Томагавками» угрожают нацбезопасности России
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Дубов
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Наличие у России современного Военно-морского флота (ВМФ) является ответом на угрозу, связанную со способностью кораблей — носителей американских крылатых ракет «Томагавк» достать до объектов на российской территории. Об этом 10 января заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«На формирование угроз военной безопасности Российской Федерации океанских и морских направлений оказывают влияние такие основные факторы, как <...> патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Другой важной угрозой Евменов назвал наличие мощных группировок военно-морских сил иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море.

Современный флот также требуется в связи с намерениями указанных стран по ущемлению российских интересов в Арктике путем пересмотра статуса Северного морского пути, отметил главком.

Кроме того, Евменов анонсировал формирование в составе ВМФ России пяти дивизий и одной бригады морской пехоты на основе существующих подразделений.

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Ранее, 25 декабря 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что государство реализует все свои планы по строительству кораблей и качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях.

19 декабря Евменов сообщил о боеготовности всех российских военных флотов, перед которыми в 2024 году поставлены масштабные задачи. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда и суда снабжения.

В конце ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не одобряет планы США по развертыванию ракет «Томагавк» в Тихом океане и тщательно отслеживает ситуацию.

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