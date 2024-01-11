Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Вербовое. Минобороны РФ 11 января представило фрагмент видео боевой работы.

В рамках ведения активных боевых действий у Вербового на ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по взятию позиций украинских формирований и улучшению положения по переднему краю.

В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.

Проявляя мужество и отвагу, десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи. В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения «крылатой пехоты».

Во вражеских опорных пунктах десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. После выполнения боевой задачи занятые позиции были переданы российским подразделениям закрепления, рассказали в военном ведомстве.

10 января военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что польские гаубицы Krab являются самыми уничтожаемыми в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что Krab — достаточно серьезное западное оружие, созданное по образцу норвежского аналога.

9 января в Минобороны сообщили, что в течение суток российские средства противовоздушной обороны перехватили 10 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Кроме того, армия РФ уничтожила склады боеприпасов ВСУ около Красноармейска в ДНР и Веселого в Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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