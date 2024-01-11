Реклама
Прямой эфир
Мир
Первая казнь при помощи азота в США была назначена на 25 января
Армия
Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Общество
Госдума может отклонить законопроект о маркировке опасных собак
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Общество
Пожар в цехе полимерной продукции в Обухово ликвидировали
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Украинский разведчик рассказал о страхе ВСУ перед российскими дронами
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Армия
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
Мир
Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Общество
Недоиспользованную рабочую силу в России оценили в 4,4 млн человек
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году
Сюжет:

Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

0
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Вербовое. Минобороны РФ 11 января представило фрагмент видео боевой работы.

В рамках ведения активных боевых действий у Вербового на ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по взятию позиций украинских формирований и улучшению положения по переднему краю.

В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.

Проявляя мужество и отвагу, десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи. В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения «крылатой пехоты».

Во вражеских опорных пунктах десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. После выполнения боевой задачи занятые позиции были переданы российским подразделениям закрепления, рассказали в военном ведомстве.

Ускоренный прогресс: как за год изменилась тактика на поле боя
Развитие ударных дронов, управляемых бомб, создание штурмовых подразделений и другие новшества 2023-го

10 января военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что польские гаубицы Krab являются самыми уничтожаемыми в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что Krab — достаточно серьезное западное оружие, созданное по образцу норвежского аналога.

9 января в Минобороны сообщили, что в течение суток российские средства противовоздушной обороны перехватили 10 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Кроме того, армия РФ уничтожила склады боеприпасов ВСУ около Красноармейска в ДНР и Веселого в Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024