Польские гаубицы Krab являются самыми уничтожаемыми в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в среду, 10 января.

По словам эксперта, Krab — достаточно серьезное западное оружие, созданное по образцу норвежского аналога. Гаубицы имеют калибр 155 мм, а также они достаточно дальнобойны.

«На Украине очень много польского оружия, не меньше, чем немецкого. Поляки отдали Вооруженным силам Украины (ВСУ) и авиацию, и танки, и артиллерию. Много всего, в том числе и гаубицы Krab, которые чаще всего уничтожаются», — подчеркнул военный в беседе с Lenta.Ru.

Дандыкин отметил, что российской артиллерии не всегда удается достать до позиций противника. Для этих целей используются беспилотники и авиация. Однако скоро ситуация на фронте может измениться из-за поставок улучшенного артиллерийского комплекса России, считает он.

«Это позволит купировать преимущества артиллерии НАТО и уничтожать в том числе гаубицы Krab», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день в Минобороны заявили, что расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил польскую гаубицу Krab на купянском направлении, передает RT.

4 января мотострелковые соединения «Запад» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку штурмовых групп украинской армии в районе Синьковки на купянском направлении.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что в районе населенного пункта Кринички расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» ликвидировал САУ Krab производства Польши, а также расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор» сбил разведывательный беспилотник «Фурия» украинской армии в районе Коломичихи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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