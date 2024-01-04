Мотострелковые соединения общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ отразили контратаку штурмовых групп украинской армии в районе Синьковки на купянском направлении. Об этом 4 января ТАСС сообщил начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады в районе Синьковки», — сказал он.

По данным Зыбинского, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены отойти в юго-западном направлении. Общие потери противника составили до роты боевиков.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что в районе населенного пункта Кринички расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши, а также расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил разведывательный беспилотник (БПЛА) «Фурия» украинской армии в районе Коломичихи.

Накануне, 3 января, сообщалось, что расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении.

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