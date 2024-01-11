Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 10 января, опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.

В интервью газете The Times он заявил, что считает информацию о своей причастности к этому «полным бредом».

При этом Джонсон рассказал, что после упомянутых переговоров он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

По его словам, тогда он также подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине на тысячу процентов.

24 ноября глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.