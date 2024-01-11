Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский журналист передал опасения Киева насчет проигрыша ВСУ без помощи США
Общество
Продажу безалкогольного пива подросткам могут запретить
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Общество
Госдума может отклонить законопроект о маркировке опасных собак
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Происшествия
Пожар площадью 2 тыс. кв. м охватил здание в Москве
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Украинский разведчик рассказал о страхе ВСУ перед российскими дронами
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Общество
В России предложили проверять табачный бизнес без согласования с прокуратурой
Мир
Байден встретился с сестрой осужденного за шпионаж Пола Уилана
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Общество
Недоиспользованную рабочую силу в России оценили в 4,4 млн человек
Мир
Депутат рады Федина раскритиковала доработку законопроекта о мобилизации
Сюжет:

Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году

Times: Борис Джонсон отрицает причастность к срыву переговоров РФ и Украины
0
Фото: Global Look Press/Alona_nikolaievych
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 10 января, опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.

В интервью газете The Times он заявил, что считает информацию о своей причастности к этому «полным бредом».

При этом Джонсон рассказал, что после упомянутых переговоров он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

По его словам, тогда он также подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине на тысячу процентов.

Кассетный пас: Киев ссорит Лондон и Вашингтон перед саммитом НАТО
Что стало причиной для раскола между союзниками и почему «особым отношениям» США и Великобритании приходит конец

24 ноября глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024