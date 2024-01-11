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Продажу безалкогольного пива подросткам могут запретить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Комитете по охране здоровья разработали законопроект «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним». Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина. «Известия» ознакомились с законопроектом. В нем депутаты уточнили, что такое ужесточение должно коснуться лишь тех напитков, которые изготавливают на основе пива, если содержание этилового спирта в них не превышает 0,5%.

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Из пояснительной записки к законопроекту следует, что запрещено продавать спиртное несовершеннолетним как в магазинах, так и общепите. Правда, такой запрет распространяется исключительно на алкоголь, который содержит более 0,5% этанола. Но для напитков с долей этилового спирта не более 0,5% это ограничение уже не действует.

Из проекта следует: продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, который удостоверяет личность и возраст покупателя. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут. Такие нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Если продавцы нарушат эти правила, то столкнутся с ответственностью. К примеру, за продажу алкоголя несовершеннолетним юридическому лицу грозит штраф максимум в 500 тыс. рублей, согласно КоАП.

Хотя «технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя», сказано в пояснительной записке, этанол из напитков удаляют искусственно — во время производства напитка, это делают при помощи специальной мембранной технологии, или выпаривания.

Плюс производителям разрешают использовать специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола. «Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», подчеркнули парламентарии в пояснительной записке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Принять за этанол: продажу безалкогольного пива подросткам предлагают запретить

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