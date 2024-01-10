В детском лагере в Марий Эл произошел пожар

В детском лагере в поселке Сурок Республики Марий Эл произошел пожар. Об этом в среду, 10 января, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Как отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства, загорелась кровля одного из корпусов населенного пункта. Отдыхающих и персонала на момент инцидента в помещении не было.

По предварительной информации, площадь пожара составила 300 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

В настоящий момент возгорание локализовано, уточнили в МЧС.

К тушению огня были привлечены 36 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее, в октябре, заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактики МЧС РФ Сергей Воронов сообщил, что за последние пять лет в детских лагерях в России произошло 27 пожаров. Он также подчеркнул, что в 2023 году в период летней оздоровительной кампании на контроле МЧС и надзорных органов находилось более 39 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей.