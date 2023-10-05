В МЧС назвали число пожаров в детских лагерях за последние пять лет

За последние пять лет в детских лагерях РФ произошло 27 пожаров. Об этом сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактики МЧС России Сергей Воронов, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 5 октября.

Он отметил, что МЧС России и надзорные органы проделали большую работу в части противодействия пожарам в детских лагерях.

«Для многих людей 27 пожаров — это значительная цифра. Но вместе с тем все прекрасно понимают, что пожар пожару рознь. Не будет пожаров, если мы будем жить как в первобытном общинном строе», — сказал Воронов.

При этом он подчеркнул, что в 2023 году в период летней оздоровительной кампании на контроле МЧС и надзорных органов находилось более 39 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей.

14 июля в Волгоградской области 12 детей были госпитализированы из лагеря «Орленок» по причине полевого пожара. Как уточнил тогда источник «Известий», их жизни ничего не угрожало.