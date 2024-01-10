Американец получил $25 млн компенсации за 44 года тюрьмы по ложному обвинению

Американец Ронни Лонг получил $25 млн компенсации за то, что отсидел в тюрьме 44 года по ложному приговору, сообщил 10 января телеканал NBC News.

«Чернокожему мужчине из Северной Каролины, который провел 44 года в тюрьме после того, как был ложно приговорен за изнасилование белой женщины, была присвоена историческая компенсация в размере $25 млн», — сказано в публикации.

Как уточняется, мужчина получил ее спустя более трех лет после того, как его оправдали. Это вторая самая крупная компенсация за ложный приговор в истории.

Лонг вышел на свободу в 2020 году. Его приговор отменили после того, как власти штата на фоне протестных акций против расового насилия подали ходатайство в федеральный суд с просьбой пересмотреть приговор.

Ранее, 25 декабря, пенсионеру из Уфы Фатхулле Исхакову, отсидевшему 13 лет за чужое преступление, снизили компенсацию с 31 млн до 2 млн рублей. Он попал в колонию в 1959 году в возрасте 22 лет. На суде его оговорил настоящий преступник. После освобождения Исхаков 64 года доказывал свою невиновность в покушении на убийство трех женщин. Верховный суд РФ оправдал пенсионера в конце мая 2023 года.