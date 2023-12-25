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Отсидевшему 13 лет за чужое преступление снизили компенсацию с 31 до 2 млн

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Фото: РЕН ТВ
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Суд снизил компенсацию пенсионеру из Умы Фатхулле Исхакову, отбывшему 13-летний тюремный срок за чужое преступление, с 31 до 2 млн рублей. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Мужчина попал в колонию в 1959 году в возрасте 22 лет. На суде его оговорил настоящий преступник. После освобождения Исхаков 64 года доказывал свою невиновность в покушении на убийство трех женщин.

В июле этого года он потребовал 450 млн рублей компенсации морального вреда, а в сентябре ему назначили компенсацию в 31 млн. Текущее решение суда Исхаков назвал издевательством.

«Это просто издевательство. <...> Безвинного человека задержали. Тринадцать лет в нечеловеческих условиях. Я письменно дал, какие условия у меня были. Заставляли на тяжелых работах работать против моей воли. Любого на мое место посадить, 2 млн хватит за 13 лет, что он находился там, баланду кушал?» — возмутился он.

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Верховный суд РФ оправдал пенсионера в конце мая этого года. Оказалось, что доказательства вины мужчины были сфальсифицированы, но до этого момента прокуратура не соглашалась на пересмотр дела.

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