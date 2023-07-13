Отсидевший 13 лет за чужое преступление уфимец пытается получить 450 млн рублей

Пенсионер из Уфы 86-летний Фатхулла Исхаков, отсидевший более десяти лет в тюрьме за чужое преступление, пытается получить компенсацию морального вреда после незаконного приговора за чужое преступление. Об этом 13 июля сообщил адвокат пенсионера Виталий Буркин.

Когда мужчина вышел на свободу, он решил получить моральную компенсацию. Вред Исхаков оценил в 450 млн рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на защитника пенсионера.

Мужчина 64 года пытался доказать свою невиновность в покушении на убийство трех женщин в 1959 году. Когда мужчину осудили, ему было 22 года. На суде Исхакова оговорил настоящий преступник, в результате он провел в тюрьме 13 лет. Когда мужчина вышел на свободу, он решил доказать свою невиновность.

Верховный суд оправдал пенсионера 25 мая этого года. Оказалось, что доказательства вины мужчины были сфальсифицированы, но до этого момента прокуратура не соглашалась на пересмотр дела.