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В Германии заявили о невозможности победы Украины над Россией

Профессор Баберовски: РФ не проиграет Украине в конфликте
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Профессор восточноевропейской истории в Берлинском университете имени Гумбольдта Йорг Баберовски заявил 10 января в интервью немецкому порталу t-online, что Россия не проиграет в конфликте на Украине, так как Москва обладает рядом преимуществ перед Киевом.

«Оборонное производство [в России] идет полным ходом, а экономика России не рухнула в результате санкций. Санкции также умело обходятся, и другие страны компенсируют то, что Запад больше не хочет предоставлять», — объяснил свою точку зрения историк.

При этом он подчеркнул, что в России в отличие от Украины военнослужащих не мобилизуют, а набирают за счет контрактной службы. При этом «большинство украинских солдат, которые всё еще находились на поле боя в 2022 году, сейчас уже мертвы или ранены».

Он также обратил внимание на ослабевающую поддержку Киева со стороны стран Запада. Так, во многих европейских государствах конфликт на Украине всё меньше волнует общественность, а в США в 2024 году начинается президентская избирательная кампания, которая перетянет внимание на себя.

«Время работает в пользу России. Российская армия научилась на своих ошибках, она показала прошлым летом и осенью, что с ней нужно считаться. Украинская инфраструктура атакуется ракетами и беспилотниками, российский оборонный комплекс поставляет всё, что нужно армии», — добавил Баберовски.

Также в ходе интервью он выразил мнение, что киевский режим, в лучшем случае, при поддержке Запада сможет помешать Российской армии добиться новых крупных территориальных успехов.

«Однако истощение украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их приносят в жертву в <конфликте>, который они не могут выиграть. От эйфории первых месяцев в украинской армии не осталось и следа. Те, кто может, пытаются избежать мобилизации», — уточнил Баберовски.

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Накануне телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

Ранее, 4 января, бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу. Он отметил, что западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, поскольку решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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