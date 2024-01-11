Госдума может отклонить законопроект о маркировке опасных собак

Госдума отклонит законопроект о маркировке опасных собак, который был внесен в нижнюю палату депутатами облдумы Новгородской области. Об этом «Известиям» сообщил источник в аппарате комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, указавший на отрицательное заключение на инициативу правового управления нижней палаты.

«Проектом предлагается дополнить общие требования к содержанию животных их владельцами требованием о прохождении владельцами потенциально опасных собак, достигших возраста 12 месяцев, проверки навыков послушания собаки, составляющих курс дрессировки, подтвержденной документом о прохождении испытаний. При этом ни в федеральном законе, ни в проекте не определено, кем осуществляется проверка указанных навыков, порядок ее проведения и подтверждения соответствующего курса дрессировки», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в нем отмечается, что проектируемая обязанность владельцев опасных собак по учету и маркировке нуждается в уточнении в части определения целей и порядка установления такого учета и маркирования, так как в настоящее время эти процедуры касаются только животных в приютах.

«Кроме того, проектируемые дополнения, устанавливающие обязанности владельцев потенциально опасных пород собак, предлагается включить в статье 9 Федерального закона, содержащую общие требования к содержанию животных. При этом особые условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными, содержатся в статье 10 Федерального закона», — подчеркивается в документе.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Известиям», что выделять опасных собак в отдельную категорию неправильно.

«Наша позиция такая: опасность может представлять животное любой породы, если у нее неадекватный владелец. То есть бывают не опасные собаки, а опасные хозяева, которые могут натравить животное, спустить с поводка, не надеть намордник. Поведение питомца — всегда ответственность владельца, которая уже существенно ужесточена», — пояснил парламентарий.

По его словам, за нападение животного на человека предусмотрены крупные штрафы — до 200 тыс. рублей, — а также уголовная ответственность до двух лет лишения свободы в случае причинения тяжких последствий.

При этом депутат отметил, что регионам уже дано право регистрировать всех животных всех пород, и они уже им активно пользуются. Регистрировать отдельно собак каких-то пород смысла нет, подчеркнул Бурматов.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в Забайкальском крае депутаты заксобрания поддержали законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных собак. Так, животных будут умерщвлять, если их не заберут через 30 дней после отлова. До этого, 19 декабря, соответствующее решение было принято в Республике Алтай, а в Бурятии — еще в ноябре.