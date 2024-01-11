Правительство не поддержало появление в России Дня ветеранов боевых действий

Правительство не поддержало установление в России новой федеральной памятной даты — Дня ветеранов боевых действий. Документ с официальным заключением кабмина на законопроект депутатов Тульской областной думы имеется в распоряжении «Известий».

«В настоящее время 1 июля как День ветеранов боевых действий уже установлен в ряде регионов РФ различными нормативными правовыми актами соответствующих субъектов: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Севастополь, Саратовская область, Ненецкий автономный округ, Пензенская область, Смоленская область, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область. Следует отметить, что в законе «О днях воинской славы и памятных датах России» уже установлены памятные даты и дни воинской славы России», — говорится в документе.

В числе таких дат правительство называет день воинской славы — «23 февраля — День защитника Отечества», «15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» и «9 декабря — День Героев Отечества».

«Кроме того, в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства указом президента РФ установлены профессиональные праздники (День танкиста, День военного связиста, День военного разведчика и другие) и памятные дни в Вооруженных силах РФ (День Сил специальных операций, День войск противовоздушной обороны, День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск и другие). Таким образом, в законодательстве сформированы основы для повышения авторитета и значимости общественных организаций ветеранов», — поясняют в правительстве.

В ноябре депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили внести в закон «О ветеранах» новую категорию для военных корреспондентов — ветеранов военной журналистики, а также предусмотреть для нее меры социальной поддержки. Соответствующая инициатива была направлена в правительство России.