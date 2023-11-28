ЛДПР предложила обеспечить военкоров статусом ветеранов военной журналистики

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили внести в Закон «О Ветеранах» новую категорию для военных корреспондентов — ветераны военной журналистики, а также предусмотреть для нее меры социальной поддержки. Соответствующая инициатива будет направлена в правительство России 28 ноября.

Как отметили в партии, сегодня большое количество журналистов выполняют свою профессиональную задачу в особых условиях, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря их работе происходящие события на территориях Украины и новых регионов освещаются объективно, а граждане России оперативно получают достоверные сведения. Работа в зоне проведения боевых действий сопряжена с опасностью, риском для жизни и здоровья военных корреспондентов. По мнению Слуцкого, это должно являться неоспоримым основанием для отнесения военкоров к категории ветеранов военной журналистики, включая предоставление им и членам их семей мер социальной поддержки.

«Людям нужна объективная картина событий, а значит, журналисты будут ездить в горячие точки. Самоотверженная работа с очень высоким риском, поэтому нужен особый статус и социальные гарантии для членов семьи. К сожалению, надпись на бронежилетах «Пресса» не останавливает вражеские снаряды. Мы давно работаем с военкорами, знаем как профессионально и бесстрашно ребята выполняют свой журналистский долг. Будем добиваться получения журналистами статуса ветерана боевых действий, гарантий и выплат в случаях ранения, увечья или гибели, а также поддержки и защиты для членов их семей», — сообщил «Известиям» глава ЛДПР.

Законопроект ЛДПР предлагает отнести к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях, в том числе на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики — с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, документ предусматривает соответствующие гарантии и компенсации не только для ветеранов военной журналистики, но и для членов семей погибших ветеранов военной журналистики, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий.

Среди таких мер в своей инициативе ЛДПР предусмотрела льготы по пенсионному обеспечению, компенсации расходов на оплату жилых помещений, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, использование ежегодного отпуска в удобное для них время и другие.

22 ноября корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналиста эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Максудов указом президента РФ Владимира Путина 25 ноября был посмертно награжден орденом Мужества.