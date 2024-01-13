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Предпенсионный фонд: сохраняется ли эйджизм на рынке труда

Как кадровый дефицит постепенно решает проблему дискриминации по возрасту
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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К концу прошлого года россиянам стало проще устраиваться на работу на фоне дефицита кадров. Об этом говорится в исследовании SuperJob. Однако самой проблемной в этом отношении категорией остаются люди старшего возраста — пенсионеры и предпенсионеры. Эйджизм, то есть дискриминация по возрасту, — общемировая проблема, и в России он сохраняется, утверждают эксперты, хотя и сокращается из-за кадрового дефицита и увеличения доли людей старшего возраста в общей структуре населения страны. Подробнее — в материале «Известий».

Сложно ли искать работу в предпенсионном возрасте

Исследовательский центр SuperJob провел опрос среди 5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны и выяснил, что россиянам стало проще искать работу — коэффициент сложности трудоустройства снизился до 6,6 из 10. В апреле этот показатель составлял 7 из 10. Однако проблемы по-прежнему испытывают соискатели старшего возраста — те, кому за 60, оценили трудности с поиском работы в среднем в 7,8 балла из 10, а мужчины старше 60 — в 8,2 балла. Для сравнения, в возрасте от 33 до 35 лет сложность трудоустройства оценивается в 4,9 балла.

Причем резкий рост коэффициента начинается с отметки в 48–50 лет — коэффициент увеличивается до 7,3 с 5,9 в группе 45–47 лет. В то же время исследование показывает, что по сравнению с 2021 годом ситуация улучшилась: тогда коэффициенты для категорий 48+ переваливали за 8 и достигали 8,7.

пенсионер
Фото: ТАСС/Евгений Леонов

Аналитики SuperJob сообщили «Известиям», что, согласно другим исследованиям организации, только 4 из 10 компаний готовы рассматривать пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами. А доля возрастных соискателей увеличивается — и это объясняется демографическими проблемами: к 2030 году граждан 30–39 лет станет меньше на 7 млн, а число россиян 40–59 лет увеличится на 3,7 млн, отмечают в SuperJob со ссылкой на данные Росстата.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев отмечает, что исследования показывают тренд на снижение любой дискриминации на рынке труда.

— На протяжении двух последних лет компании начинают более активно привлекать на работу сотрудников, которые ранее были вне фокуса их внимания: кандидатов старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями, женщин на типично «мужские» вакансии, — рассказал он «Известиям».

Руководитель практики «Офисная поддержка» в Get experts Екатерина Котова также указывает на улучшение отношения к соискателям 60+ в связи c острым кадровым дефицитом, хотя и признает, что ожидался больший рост спроса на зрелых кандидатов.

центр занятости
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Подавляющее большинство работодателей воспринимают наем опытных соискателей как вынужденную меру и всё еще приоритетом считают тех, кто обладает опытом в диапазоне до 20–25 лет, — сказала она «Известиям».

Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что границы трудоспособных возрастов, то есть тех возрастов, когда работа считается нормой, в России всё же постепенно сдвигаются. Но тренд на наем сотрудников в возрасте 50+ сложно выделить как быстро развивающийся, говорит директор по клиентскому опыту в Skillbox Наталья Влодавская, хотя и признает, что еще два года назад людям предпенсионного возраста было намного сложнее найти работу в новой сфере. Сегодня же для них создаются дополнительные условия со стороны как государства, так и бизнеса.

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Как защищены предпенсионеры

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова напомнила, что в 2024 году на пенсию женщины выходят в 58 лет, мужчины — в 63. «Предпенсионеры» по Трудовому кодексу РФ равны с остальными работниками по статусу, на них распространяются общие гарантии ТК РФ. Однако работодатель, который дискриминирует работника по возрасту, может пострадать.

библиотекарь
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— В статье 144.1 УК РФ закрепляется уголовная ответственность работодателя в случае необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения в связи с возрастом, — рассказала она «Известиям». — Даже в случае расторжения трудового договора по инициативе работника уполномоченный орган — суд или комиссия по трудовым спорам — обязательно проверит, не принуждал ли работника-предпенсионера к этому решению работодатель.

Руководитель федеральной программы «Молоды душой» Ассоциации волонтерских центров Татьяна Сафронова считает, что в этом смысле повышение пенсионного возраста положительно повлияло на отношение работодателей к людям предпенсионного возраста. Однако руководитель проекта для старшего поколения «Баба-Деда» Анастасия Лазибная полагает, что у работодателей появились опасения, что с возрастными сотрудниками станет сложнее работать из-за законодательной защиты.

— Ситуацию радикально меняет обычно сам рынок, — сказала она «Известиям». — Например, сейчас у рынка есть острая объективная потребность в кадрах, и это уже влияет на политику найма в компаниях.

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Рынок регулирует сам

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что нельзя применять к нынешней ситуации такое жесткое определение, как «дискриминация по возрасту». По его словам, рынок труда все-таки более тонкая материя: очень многие берегут опытных профессиональных сотрудников как зеницу ока независимо от возраста.

центр занятости
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

— Хотя есть какая-то часть работодателей и отраслей, у которых такая категория людей вызывает настороженность, — всё же их нередко достаточно тяжело переучивать, — сказал он «Известиям». — Но такова динамика жизни, к этому надо приспосабливаться. Возможно, рынок немного перекошен в сторону избыточной увлеченности цифровизацией.

Директор по персоналу компании «Киберпроект» Елена Калацей замечает, что даже в сфере IT за последние два-три года наблюдается увеличение количества резюме соискателей старше 60 лет. Объясняется это доступностью технологий для всех возрастов и ростом числа обучающих курсов: людей предпенсионного возраста, освоивших такие профессии, как тестировщик, дизайнер и т.п., в последнее время стало больше.

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев также подчеркивает, что основную роль играют рыночные законы спроса и предложения. А проблема «забытой рабочей силы» касается не только пенсионеров, но и людей без образования, с существенными ограничениями по здоровью, бывших заключенных и т.д.

— По статистике люди в России после выхода на пенсию работают еще примерно 6–8 лет, что позволяет говорить об определенном потенциале этого сегмента рынка труда, — сказал он «Известиям». — Мы видим, что тренд на привлечение рабочей силы 60+ всё более востребован, тем более что появляются различные специализированные площадки: например, «Сбер» запустил портал «Активный возраст» для вовлечения специалистов старшего возраста.

трудовая книжка
Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Анастасия Лазибная замечает, что сейчас в России уже готовы брать возрастных сотрудников, в этом есть и потребность, но работодатели по-прежнему не готовы в них инвестировать: в повышение квалификации, в удобство рабочих мест, в изменение бизнес-процессов.

— Есть некое потребительское отношение к сотрудникам — «мы вас возьмем, если вы здоровы, бодры и мало отличаетесь от 20–30-летних», — заметила она. — У возрастных работников есть свои особенности и потребности, которые должен учитывать работодатель, если не хочет потерять сотрудников в первый же год работы. Одна из проблем текущего рынка труда для людей зрелого возраста не в том, что их не хотят нанимать, а в том, что их не готовы адаптировать к успешной работе.

Как бороться с эйджизмом

Анастасия Лазибная, Татьяна Сафронова и ряд других экспертов, связанных с некоммерческой сферой поддержки людей пенсионного и предпенсионного возраста, уверены, что эйджизм в России сохраняется и это социальная проблема, с которой можно и нужно бороться. Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по делам старшего поколения Дарья Вязмикина подчеркивает, что говорить об эйджизме не только можно, но и нужно.

— Я бы говорила даже про людей 45+. Знаю много представителей этой возрастной категории, которые считают, что их дискриминируют по возрасту, — сказала она «Известиям». — При этом люди предпенсионного и пенсионного возраста — это категория, с которой можно качественно работать, в том числе переобучать их.

центр занятости
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Партнер BOKS Consulting Егор Витман подчеркивает, что предрассудки относительно возраста на российском рынке труда подтверждают и исследования: например, hh.ru в 2020 году выяснил, что слишком высокий или низкий возраст кандидата служил одной из причин отказа в работе в 41% случаев, хотя отсутствие профильного образования становилось причиной отказа только в 32% случаев.

Генеральный директор HR-tech платформы Skill Cup Роман Мандрик также отмечает, что кандидатов старше 45 лет HR-директора компаний рассматривают неохотно и глобальных изменений в подходе компания он не наблюдает.

— Но в ближайшие три-пять лет дефицит кадров может еще усугубиться, и появятся истории успеха, когда взрослые соискатели показали отличные результаты и сделали успешную карьеру, — считает эксперт. — Эйджизм постепенно будет уходить в прошлое — в России он развит в силу очень молодого рынка труда, но в развитых странах средний возраст активно работающих профессионалов как минимум на 10 лет выше — как раз 45–55 лет.

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Он призывает компании при приеме людей на работу обращать внимание только на один критерий — уровень энергии, жизненной силы, так как многие 60-летние дадут фору 30-летним по этим показателям. А Дарья Вязмикина замечает, что работники возраста 60+ часто показывают очень хорошую коммуникацию с молодыми сотрудниками: старшее поколение привносит свой опыт, свои стандартные подходы, которых не хватает молодежи, и перенимают у них умение работать с современными технологиями. Получается хороший обмен навыками, создающий необходимый баланс в компании.

пенсионеры за работой
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

В то же время член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов замечает, что работодатель часто просто вынужден проводить первичный отсев соискателей по самым очевидным факторам — в том числе по возрасту. Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина также отмечает, что люди старше 60 лет нередко имеют проблемы со здоровьем — с современными нагрузками и ритмом работы им не справиться, и работодатели это понимают во время 15-минутного собеседования. В то же время отношение у серьезных и профессиональных работодателей было и остается неизменным при прочих равных условиях, подчеркивает Панина.

— Большинству возрастных кандидатов объективно придется снизить свои требования, чтобы стать привлекательным для работодателя: просить зарплату ниже рынка, согласиться на некоторое понижение в должности и т.д. Конечно, это неприятно, но продиктовано объективными обстоятельствами, — говорит Лобов. — Еще один вариант — искать работу в небольших компаниях, где у руководства есть больше возможности провести тщательный отбор кандидатов и оценить все преимущества, которые есть у конкретного кандидата за 60.

По его словам, государство тоже может приложить усилия, чтобы компенсировать риски работодателя при трудоустройстве пожилых людей: например, снизить размер отчислений в Социальный фонд за таких работников.

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