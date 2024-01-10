Реклама
Прямой эфир
Туризм
Путин сообщил о росте туризма в районах Крайнего Севера в 2023 году на 41%
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска
Мир
Жители Дублина стояли в 2023 году в пробках больше остальных
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
МИД РФ осудил беспорядки в Эквадоре и выразил надежду на восстановление порядка
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Мир
Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Экономика
Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Морозы в Финляндии привели к дефициту аккумуляторов для авто
Общество
Мишустин призвал сделать российскую систему образования более современной

Эксперт заявил о большом значении визита Путина на Чукотку для всей страны

Эксперт Мартынов: визит Путина на Чукотку имеет большое значение для всей страны
0
Фото: kremlin.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит президента России Владимир Путина на Чукотку имеет большое значение как для региона, так и для всей страны в целом. Об этом 10 января заявил «Известиям» директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

«Вообще-то первый визит, кстати сказать, президента [Путина]. Президент наконец добрался до начала России. Россия начинается географически с Чукотки <...> А вообще, конечно, значение визита очень высокое и для региона, и для всего Дальнего Востока, и для всей страны», — сказал он.

По словам Мартынова, программа приоритетного развития Дальнего Востока, про которую много говорит Путин, является драйвером развития всей страны, поскольку включает в себя развитие логистических маршрутов и инфраструктуры, в том числе и Арктической зоны нашей России. Кроме того, это является высокой оценкой деятельности губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, добавил он.

«Здорово и хорошо, что в последние десятилетия стали уделять такое большое внимание, федеральный центр стал уделять развитию наших таких уникальных территорий и, конечно, так сказать, еще раз, Россия начинается оттуда. Если вот мы даже вспоминаем Новый год, то сперва Новый год отмечают там (на Чукотке. — Ред.)», — добавил Мартынов.

Он также отметил, что федеральные программы являются частью стратегического замысла Путина. Дальний Восток и Арктическая зона завязываются в один комплексный кластер, что дает импульс развития всей стране. Мартынов подчеркнул, что результаты уже есть и в будущем будут еще.

Северное скитание: туры на Чукотку подешевеют на 50 тыс. в 2024 году
За счет чего регион хочет стать более доступным для массовых туристов

Ранее в этот день Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны. Кроме того, этот визит стал первой поездкой главы государства в 2024 году. Он не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке.

В аэропорту Анадыря Путина ожидали спецавтомобили «Хищник», которые предназначены для езды по снегу.

В ходе своего визита президент посетил круглогодичную теплицу в Анадыре, где ему провели экскурсию. Главе государства показали, как в суровом климате выращивают овощи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024