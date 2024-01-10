Эксперт заявил о большом значении визита Путина на Чукотку для всей страны

Визит президента России Владимир Путина на Чукотку имеет большое значение как для региона, так и для всей страны в целом. Об этом 10 января заявил «Известиям» директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

«Вообще-то первый визит, кстати сказать, президента [Путина]. Президент наконец добрался до начала России. Россия начинается географически с Чукотки <...> А вообще, конечно, значение визита очень высокое и для региона, и для всего Дальнего Востока, и для всей страны», — сказал он.

По словам Мартынова, программа приоритетного развития Дальнего Востока, про которую много говорит Путин, является драйвером развития всей страны, поскольку включает в себя развитие логистических маршрутов и инфраструктуры, в том числе и Арктической зоны нашей России. Кроме того, это является высокой оценкой деятельности губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, добавил он.

«Здорово и хорошо, что в последние десятилетия стали уделять такое большое внимание, федеральный центр стал уделять развитию наших таких уникальных территорий и, конечно, так сказать, еще раз, Россия начинается оттуда. Если вот мы даже вспоминаем Новый год, то сперва Новый год отмечают там (на Чукотке. — Ред.)», — добавил Мартынов.

Он также отметил, что федеральные программы являются частью стратегического замысла Путина. Дальний Восток и Арктическая зона завязываются в один комплексный кластер, что дает импульс развития всей стране. Мартынов подчеркнул, что результаты уже есть и в будущем будут еще.

Ранее в этот день Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны. Кроме того, этот визит стал первой поездкой главы государства в 2024 году. Он не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке.

В аэропорту Анадыря Путина ожидали спецавтомобили «Хищник», которые предназначены для езды по снегу.

В ходе своего визита президент посетил круглогодичную теплицу в Анадыре, где ему провели экскурсию. Главе государства показали, как в суровом климате выращивают овощи.