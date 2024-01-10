Около 60% опрошенных россиян планируют отмечать старый Новый год
Большая часть россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВИЦОМ), будут праздновать старый Новый год. Результаты опроса опубликованы на сайте 10 января.
«В этом году отметить старый Новый год планируют больше половины россиян (58%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Также отмечается, что традиция праздновать Новый год дважды постепенно уходит, так как в 2009 году ее придерживались две трети опрошенных — 67%, что на 9 пунктов выше нынешних результатов.
Поддерживать традицию, по данным ВЦИОМ, продолжают жители России старше 60 лет — 66%, с хорошим уровнем достатка — 63%, имеющие среднее специальное или неполное среднее образование — 66% и 70%, жители села — 64% и любители телевидения — 69%.
Большинство из тех, кто не строит планов на праздник, составили молодые люди до 35 лет, их 46–48%. Аналогично ответили и россияне с неполным высшим и высшим образованием — 46%, столичные жители — 48% и активные пользователи интернета — 53%.
Относительно географии празднования, сообщается, что больше всего ждут праздник жители Сибирского и Дальневосточного федерального округов — 64% и 65% соответственно.
Также половина опрошенных считают, что старый Новый год — семейный праздник, а большинство участников опроса высказались против того, чтобы в этот день был официальный выходной день.
Ранее в этот день синоптик предупредила о похолодании на старый Новый год в Москве. По словам синоптика, в субботу, 13 января, существенных осадков не ожидается, но мороз составит –16…–18 градусов. Также в столичном регионе в выходные ожидается повышенное атмосферное давление.