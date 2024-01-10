Синоптик предупредила о похолодании в Москве на старый Новый год

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о похолодании до –16 градусов в Москве на старый Новый год.

В беседе с «РИА Новости» в среду, 10 января, специалист отметила, что погода на старый Новый год в столице ожидается холодная, однако без осадков.

По словам синоптика, в субботу, 13 января, существенных осадков не ожидается, но мороз составит –16…–18 градусов. В дневное время в столице столбики термометров покажут –13…–16 градусов, в Подмосковье — до –18 градусов. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 12–13 градусов. Прогнозируется переменная облачность, сообщает телеканал «360».

В ночное время в воскресенье, 14 января, осадков не ожидается, но местами возможен небольшой снег. Температура может опуститься до –17…–22 градусов. Днем в Москве будет до –10…–12 градусов, по области — до –15 градусов, что останется заметно ниже климатической нормы, сообщает «Москва 24».

Также в столичном регионе в выходные ожидается повышенное атмосферное давление.

Ранее в этот день Позднякова рассказала, что на текущей неделе погода в столице будет иметь неустойчивый характер. 10 января ожидается умеренный снег. По ее словам, следующая волна потепления ожидается в четверг, 11 января, когда дневные температуры будут фиксироваться в пределах –2…–4 градусов, пишет RT.

9 января специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также предупредил о похолодании в Москве после оттепели. По его словам, волна тепла накроет столичный регион в ближайший четверг, 11 января, столбики термометров дотянутся до нулевой отметки, не исключены осадки в виде мокрого снега, отмечает телеканал «Звезда». Между тем скандинавский антициклон стремительно охладит воздух до –13 градусов. На дорогах образуется гололедица. Холодным, солнечным и сухим будет первый выходной день 13 января. В ночные часы в Москве термометры покажут –17 градусов.

Также 9 января в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и снегопада 11 января, пишет НСН. Аналогичное предупреждение действует в Тверской, Ярославской, Ивановской и Тульской областях.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Ридусу», что в грядущем в четверг потеплении нет ничего аномального, поскольку «ни одна суровая зима в Москве не обходилась без оттепели». По его словам, 11 января ожидается от 0 до –5 градусов. Он добавил, что резкая изменчивость температуры зимой является нормой, а за сутки она может меняться на 20 градусов. Вильфанд добавил, что в четверг при усилении ветра до 17 м/с будут и метели, так что потепление нельзя назвать комфортным, пишет Life.ru.

9 января синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление. В связи с потеплением ожидаются снегопады и гололедица.