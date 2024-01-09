Синоптик рассказал о выпадении до 8 см снега в Москве в ближайшие дни

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление.

В беседе с RT во вторник, 9 января, специалист отметил, что в среду, 10 января, и четверг, 11 января, в столице и области ожидается потепление. В среду в Москве столбики термометров покажут –6…–8 градусов, в Подмосковье — от –4 до –9 градусов. В четверг в Москве потеплеет до –2 градусов, а в области — до 0…–5 градусов. В отдельных районах на севере Московской области температура будет удерживаться на уровне –6...–8 градусов. Теплый поток в основном пройдет по южным районам Подмосковья.

В связи с потеплением ожидаются снегопады и гололедица. В ночь на среду выпадет до 2–4 см снега, также небольшие снегопады ожидаются в столичном регионе в четверг: они будут более продолжительными, но менее интенсивными. За сутки до пятницы, по словам ильина, выпадет еще примерно 2–4 см снега.

Кроме того, по словам синоптика, с пятницы, 12 января, в столицу придет холодный фронт и принесет резкое похолодание. В ночные часы ожидается –13…–18 градусов, днем столбики термометров покажут –12…–17 градусов. В субботу, 13 января, похолодает до –18 градусов ночью и до –18 градусов днем. В воскресенье, 14 января, «начнет заходить очередная волна более теплого воздуха, отчего морозы начнут смещаться». Днем в воскресенье ожидается до –8…–13 градусов.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что в столице и области во вторник ожидается облачная погода и небольшой, местами умеренный снег. Днем столбики термометров в столице будут показывать от –7 до –9 градусов, а в области – от –7 до –12 градусов, пишет «Москва 24».

Ранее 9 января ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москву и Московскую область придет теплый атмосферный фронт, который связан с проходящим циклоном из Карелии. В связи с этим погода будет облачной, утром возможен небольшой снег, а после обеда ожидается усиление осадков, пишет РИАМО. Ветер будет дуть северо-западный, затем станет юго-западным и его скорость будет составлять от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление будет падать и достигнет 740 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает телеканал «360». Леус добавил, что на дорогах образуется гололедица, отмечает телеканал «Звезда».

8 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву морозы вернутся на старый Новый год. Так, в ночь на 14 января, на старый Новый год, ожидается 20-градусный мороз, а днем в воскресенье температура воздуха составит –8…–13 градусов и снегопад, отмечает сайт kp.ru.

7 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что погода в Москве в первую неделю после новогодних каникул будет неустойчивой из-за чередования циклона и антициклона. Синоптик отметил, что «весь набор январской погоды у нас будет на предстоящей рабочей неделе», пишет «Ридус».