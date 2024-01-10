Мишустин призвал сделать российскую систему образования более современной

Система образования России должна стать более современной и конкурентоспособной за счет внедрения новых подходов, заявил 10 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Свою оценку он озвучил в ходе стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета страны.

В условиях санкций отечественные предприятия нуждаются в разработчиках перспективных образцов техники, программистах и представителях других специальностей, подчеркнул Мишустин.

«Чтобы решить эти задачи, российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене», — приводятся его слова на сайте правительства.

По мнению Мишустина, в первую очередь стоит внимательно оценить текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы.

Ранее, 18 декабря 2023 года, президент России Владимир Путин указал на необходимость подготовки специалистов нового профиля в условиях технологической революции. По его словам, вне зависимости от названий данных направлений речь идет о «совсем другой генерации» кадров, к которым предъявляются новые требования.

22 ноября Мишустин поручил Минобрнауки и Минэку разработать образовательные программы для вузов по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ).