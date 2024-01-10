Жители Дублина стояли в 2023 году в пробках больше остальных
Жители столицы Ирландии Дублина стояли в 2023 году в пробках больше остальных, следует из данных компании по вопросам дорожного движения TomTom.
Компания проанализировала ситуацию на дорогах в 387 городах в 55 странах.
Так, в 2023 году жители Дублина провели в пробках 158 часов. Кроме того, при затрудненном движении время, затрачиваемое на дорогу, увеличивалось на 66%, что тоже стало рекордом среди городов.
На втором месте оказалась столица Перу Лима (157 часов), на третьем месте — Мехико (152 часа).
Ранее, в декабре, каршеринг-сервис «Ситидрайв» вместе с аналитической компанией A2:Research выяснил, как часто россияне попадают в пробки. Так, большинство попадают в пробки два-три раза в неделю (35%) или чуть ли не каждый день (35%). 13% стоят в заторах реже — два-три раза в месяц, 11% — раз в неделю. Всего 2% оказываются в такой ситуации раз в месяц.