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Жители Дублина стояли в 2023 году в пробках больше остальных

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Жители столицы Ирландии Дублина стояли в 2023 году в пробках больше остальных, следует из данных компании по вопросам дорожного движения TomTom.

Компания проанализировала ситуацию на дорогах в 387 городах в 55 странах.

Так, в 2023 году жители Дублина провели в пробках 158 часов. Кроме того, при затрудненном движении время, затрачиваемое на дорогу, увеличивалось на 66%, что тоже стало рекордом среди городов.

На втором месте оказалась столица Перу Лима (157 часов), на третьем месте — Мехико (152 часа).

Без дураков: в Подмосковье перенимают московский опыт борьбы с пробками
Стартовал проект «Долой глупые пробки»

Ранее, в декабре, каршеринг-сервис «Ситидрайв» вместе с аналитической компанией A2:Research выяснил, как часто россияне попадают в пробки. Так, большинство попадают в пробки два-три раза в неделю (35%) или чуть ли не каждый день (35%). 13% стоят в заторах реже — два-три раза в месяц, 11% — раз в неделю. Всего 2% оказываются в такой ситуации раз в месяц.

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