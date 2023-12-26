Стало известно, чем россияне занимаются в пробках

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» совместно с аналитической компанией A2:Research провел опрос среди пользователей и выяснил, как часто те попадают в пробки и как предпочитают коротать время в них. Самым популярным способом отвлечься от затора на дороге оказалось прослушивание музыки. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 26 декабря.

Выяснилось, что большинство водителей попадают в пробки два-три раза в неделю (35%) или чуть ли не каждый день (35%). 13% стоят в заторах реже — два-три раза в месяц, 11% — раз в неделю. И всего 2% оказываются в такой ситуации максимум раз в месяц. 48% водителей отмечают, что застревают на дорогах в преддверии Нового года, и 30% — летом, по пути на дачу.

Самым популярным способом провести время в пробке стало прослушивание музыки — больше половины опрошенных поднимают себе настроение своими плейлистами. При этом лишь 7% водителей устраивают караоке в машине и подпевают любимым исполнителям.

30% в пробке включают фильмы, сериалы или видео на YouTube, чтобы скоротать время. 26% звонят друзьям или семье. 11% участников опроса скроллят соцсети и столько же респондентов слушают подкасты или аудиокниги. Небольшой процент (3%) использует это время для перекуса. 2% респондентов предпочитают играть с игрушкой-антистрессом, еще 2% не делают ничего особенного, просто следят за дорогой.

Что касается музыкальных предпочтений, 37% водителей предпочитают поп-музыку, за ней следуют любители электронной музыки (34%), рока и рэпа (по 29%), джаза (12%), классической музыки (10%), кантри (7%) и джаз-рока (3%).

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