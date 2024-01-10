Путин поставил добрые советские мультфильмы в пример современным западным

Президент России Владимир Путин в среду, 10 января, на встрече с жителями города Анадырь поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам.

«Смотришь современные мультики западного производства — там всё стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают. Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества, эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают», — поделился он.

Кроме того, президент также прокомментировал вопрос о доступности советских мультиков в хорошем качестве. Путин назвал такую проблему неожиданной.

«Сейчас так это всё развито в интернете, мне кажется, нажал кнопку и получил, что надо. Я даже не понимаю, в чем проблема. Но тем не менее, если вы говорите об этом, значит, существует [проблема]», — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что в стране продолжится поддержка отечественной анимации.

Ранее, 11 декабря, член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова указала, что попытки Запада отменить всё русское провалились. Она добавила, что Россия, в свою очередь, не отменяет цивилизованную культуру западных стран, потому что «нам это интересно, мы должны знать, в каком мире мы живем».

10 января российский лидер прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны, кроме того, этот визит стал первой поездкой Путина в 2024 году. Глава государства не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке.