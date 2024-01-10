Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова ушла в отставку

Глава Кургана Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, в среду, 10 января, досрочно прекратила полномочия по собственному желанию.

Как следует из опубликованного видео, мэра Кургана проводили цветами и благодарностями. Также коллектив администрации Кургана поаплодировал чиновнице.

«В связи с отставкой по собственному желанию с сегодняшнего дня досрочно прекращены полномочия Главы города Кургана Елены Ситниковой. Решение принято в соответствии с федеральным законом и уставом города», — сообщила городская дума Кургана на странице во «ВКонтакте».

Временно исполняющей обязанности главы города станет Анастасия Аргышева.

Как стало известно 26 декабря, Ситникова является подозреваемой по делу о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В тот же день сообщалось о задержании чиновницы, правоохранители провели у нее, а также в администрации города обыски. По информации источника «Известий», задержание может быть связано с делом о масштабных природных пожарах, произошедших в Курганской области весной 2023 года.

Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала пост замглавы Кургана и руководила департаментом социальной политики.