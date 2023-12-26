Суд назвал статью УК РФ, по которой подозревается глава Кургана Ситникова
Глава Кургана Елена Ситникова является подозреваемой по делу о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Курганского городского суда во вторник, 26 декабря.
Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала пост замглавы Кургана и руководила департаментом социальной политики.
О ее задержании сообщалось ранее во вторник. Как отмечалось, сотрудники правоохранительных органов провели у нее, а также в администрации города обыски. По информации источника «Известий», задержание может быть связано с делом о масштабных природных пожарах, произошедших в Курганской области весной 2023 года.