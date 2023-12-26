В Кургане задержали мэра города Ситникову
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщает 26 декабря источник «Известий».
В настоящий момент у Ситниковой и в администрации города проходят обыски.
Других подробностей не приводится.
По некоторым данным, задержание может быть связано с делом о масштабных природных пожарах, произошедших в Курганской области весной 2023 года.
Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала пост замглавы Кургана и руководила департаментом социальной политики.