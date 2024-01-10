Путин заявил о необходимости уравнять условия для всех защищающих Россию людей
Все люди, с оружием в руках защищающие Россию, должны быть в равных условиях. Это касается и бывших ополченцев Донбасса. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями общественности Чукотки.
«Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы родины с оружием в руках и сейчас», — сказал президент, отвечая на вопрос о добровольце, который не может получить статус ветерана боевых действий.
Путин также добавил, что он уже дал такое поручение в Министерство обороны, ведомство должно его доработать.
Ранее, 6 января, Путин во время встречи с семьями погибших в спецоперации военных заверил их в поддержке со стороны государства. Он отметил, что его встреча с семьями погибших военнослужащих будет сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.
До этого, в октябре, Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.
В апреле сенаторы Совета Федерации России одобрили изменения в законодательстве, согласно которым лица, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, признаются ветеранами боевых действий. Таким образом, статус ветерана или инвалида боевых действий смогут получить лица, входившие в состав Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований республик.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.