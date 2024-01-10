Оlympia: Блинкен потребовал от премьера Греции передать больше оружия Украине

В ходе своего визита в Грецию государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился с требованием к греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису поставить Украине новые партии оружия. Об этом 9 января сообщило издание Оlympia.

В материале напомнили, что Мицотакис встретился с Блинкеном еще 6 января в своем доме в Ханье на острове Крит. В рамках переговоров они обсудили события на Ближнем Востоке, а также стратегическое сотрудничество между Афинами и Вашингтоном, в том числе покупку истребителей F-35. Помимо этого на встрече был затронут конфликт на Украине.

«По неоспоримой информации, американский министр иностранных дел во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал поставки новых систем вооружения из Греции на Украину», — сказано в статье.

Как уточнило издание Newsbreak, Блинкен также поставил ультиматум на ответ в несколько дней. По словам авторов, требование США к Греции можно назвать вымогательством.

«Греция уже всё отдала, она прорвала национальную оборону особенно на островах, чтобы усилить Украину оборонными материалами. Что осталось? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы отправили [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому, который терпит крах на всех фронтах? Только С-300? Или нам тоже F-16 послать с той логикой, что их заменят F-35?» — говорится в материале издания.

Авторы также указали, что, если Мицотакис «поддастся шантажу», это нанесет невообразимый ущерб национальным интересам Греции.

Еще в конце июня 2022 года Греция направила США официальное письмо, в котором содержался запрос на покупку эскадрильи этих самолетов. Отмечалось, что греческое правительство намерено получить 20 истребителей F-35 в первой партии, а затем закупить еще столько же. В феврале 2023 года стало известно, что поставки Греции этих самолетов являются вопросом времени, после того как их одобрили председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес.

Касаемо оказания помощи Украине, в конце ноября издание Ekathimerini сообщало, что Вашингтон обсуждает с Афинами продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил (ВС) Греции в рамках пополнения украинских боеприпасов.

Тогда же глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что странам НАТО при продолжении оказания поддержки Украины нужно добиться от Киева финансовой отчетности в отношении предоставляемой Североатлантическим альянсом помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.