Духовные скрипты: в РФ создали подходящий семейным ценностям аналог SimCity

Российские разработчики создали аналог SimCity, который соответствует семейным ценностям , рассказали «Известиям» в пресс-службе НТИ. Новая игра относится к популярному жанру градостроительных симуляторов, где геймерам предстоит развивать собственный мегаполис, отслеживать судьбу его жителей, в частности следить за их здоровьем. Кроме того, в игре не будет представителей ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Эксперты отмечают, что пока проект находится на ранней стадии разработки, однако его может ждать успех в будущем. А соответствие традиционным семейным ценностям — еще один факт, который ставит игру на ступеньку выше зарубежных аналогов, разрушающих психику детей , добавили в Госдуме.

Новый градостроительный симулятор

Разработчики из Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали градостроительный симулятор, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технической инициативы (НТИ). Продукт создается на современном игровом движке Unreal Engine 5 (ПО для разработки игр). Выход демоверсии планируется летом этого года, а решение представляет собой отечественный аналог SimCity .

— Сейчас у нас уже готов прототип, в котором геймерам предстоит не только строить города, но и следить за судьбой его жителей. Каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками: имеет свой пол, возраст, уровень образования и здоровья , — отметил лидер проекта студент ДГТУ Никита Кудрявцев.

Скриншот игры SimCity Фото: Electronic Arts

По его словам, характеристики виртуальных граждан играют решающую роль в развитии города. Разнообразие населения отражает реальные социокультурные аспекты.

В частности, в игре не будет представителей ЛГБТ-сообществ , поскольку они законодательно запрещены на территории России, сообщили авторы проекта. Их наличие напрямую влияло бы на численность населения виртуального мегаполиса, так как в однополых браках не рождаются дети . А создание традиционных семей, напротив, будет поощряться, поскольку это стимулирует дальнейшее развитие города, и геймеры смогут быстрее повышать численность виртуальных жителей , а сам город будет активно развиваться и расти.

— Игрокам предстоит строить школы и вузы, поскольку уровень образования граждан оказывает влияние на то, насколько успешно управляется сам город . Чем выше уровень знаний виртуального населения, тем успешнее будет мегаполис, — рассказал Никита Кудрявцев.

Кроме того, геймерам будет нужно заботиться и о здоровье граждан. Для этого необходимо следить за тем, чтобы горожане поступали в медицинские вузы и из них получались хорошие врачи, которые смогут качественно лечить других жителей .

Фото: Global Look Press/Ingram Images

Еще один важный фактор виртуального города — уборка мусора и отслеживание его экологического состояния . Если мегаполис будет замусоренным, то жители начнут умирать от плохого состояния воздуха и покидать поселение в поисках лучшего места.

— Пока разрабатывается версия исключительно для персональных компьютеров, однако в будущем возможны и мобильные приложения . Распространение игры планируется на таких цифровых площадках, как VK Play, Steam, Epic Games по модели Free-to-play (когда продукт можно скачать бесплатно, но придется заплатить за дополнительный контент), — рассказали авторы.

Основная цель геймера — обустроить город и сделать так, чтобы его жители были полностью довольны инфраструктурой , резюмировали разработчики.

Будет ли игра популярной

Авторы проекта заступают на весьма конкурентное поле: в градостроительном жанре успешно существует сразу несколько активно развивающихся серий и одна «спящая» — SimCity , собственно, игра-прародитель всего направления. Не обновляемая уже десятилетие, но не растерявшая поклонников, сообщил директор фестиваля «Стримфест» и креативный продюсер документального фильма о киберспорте «Мишки на сервере» Михаил Лисецкий.

Скриншот игры SimCity Фото: Electromic Arts

— В то же время у разработчиков не будет дефицита актуального обучающего материала: что-то можно подсмотреть и переиначить, а что-то даже творчески скопировать. Верно то, что просто еще один городской симулятор геймерам не нужен, у игры должна быть фишка , — отметил он.

Авторы предлагают вывести на первый план не дома и дороги, а людей — строить город от архитектуры социума и индивидуальных особенностей жителей . Это интересно и делает проект ближе к такому игровому феномену, как The Sims. Собственно, задачу по соединению механик The Sims и SimCity не смог решить даже Уилл Райт, создатель обеих этих франшиз. Но это не значит, что решения нет, возможно, на эту геймдизайнерскую теорему просто нужен более молодой и энергичный взгляд , объяснил Михаил Лисецкий.

— Идея игры привлекательная. Если говорить не о развлекательном аспекте, а о практическом применении, на что делают упор авторы, то на первый план здесь должен выходить искусственный интеллект , — рассказал эксперт в области видеоигр Ярослав Мешалкин.

Например, международный аэропорт Гонконга внедрил своего «цифрового двойника», который помогает диспетчерам использовать 3D-моделирование в реальном времени, чтобы определять, куда следует направить пассажиров и самолеты. Точно так же ответственные за градостроение и урбанизацию специалисты должны иметь возможность моделировать реальные пространства и действия в реальных ситуациях, тогда этот симулятор будет успешным , полагает он.

Фото: Global Look Press/Nicolas Armer

— Очень важен и тот факт, что игра соответствует традиционным семейным ценностям. Мы давно просим разработчиков предложить детям альтернативу взамен опасным для психики популярным зарубежным играм, но успех будет зависеть от качества продукта , — сказала руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина.