В России предложили проверять табачный бизнес без согласования с прокуратурой

Роспотребнадзор предложил проводить внеплановые проверки торговли табачной и никотиносодержащей продукцией без согласования с органами прокуратуры, в случае если такие проверки проводятся на основе индикатора рисков из системы маркировки. Об этом говорится в аналитической справке статс-секретаря, замруководителя службы Михаила Орлова, которая была подготовлена к заседанию комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Документ появился в распоряжении «Известий» 11 января.

Сообщается, что с августа по октябрь 2023 года Роспотребнадзор провел 650 внеплановых выездных проверок в отношении 1 тыс. объектов торговли, которые нарушали обязательные требования по обороту табачной и никотиносодержащей продукции. Именно по этим торговым точкам сработали «индикаторы риска» — отклонения в государственной системе маркировки «Честный знак». Эффективность проверок по таким индикаторам оказалась крайне высокой: «в 92% случаев, или в 9 из 10 объектов, подлежащих проверке, были выявлены нарушения», — говорится в документе.

Однако внеплановые проверки по этим субъектам не всегда согласовывались. Так, например, в сентябре территориальными органами Роспотребнадзора было согласовано 101 (35%) контрольное мероприятие, а в октябре 139, или 39%.

«Минэкономразвития, Генпрокуратуре, Минпромторгу совместно с иными заинтересованными лицами исполнительной власти проработать вопрос о внесении изменений в постановление правительства РФ «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля» в част проведения внеплановых контрольных мероприятий при выявлении индикаторов риска нарушений без согласования с органами прокуратуры», — сказано в документе.

Ранее правительство РФ поручило в 2024 году перейти на цифровой акциз для табачных и никотинсодержащих изделий. Как отмечалось в мае 2023-го, согласно дорожной карте Министерства финансов, в РФ начнут отказываться от бумажных акцизов на такой товар уже с начала года. По оценкам Совета по вопросам развития табачной промышленности, это позволит сэкономить более 2 млрд рублей ежегодно.