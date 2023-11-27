Не парьте: за контрабанду жидкостей для вейпов предлагают давать семь лет

В России предлагают наказывать лишением свободы на срок до семи лет за контрабанду жидкостей для электронных сигарет. С такой инициативой вышел комитет Совфеда по экономической политике. Письмо сенаторов помощнику президента РФ Максиму Орешкину есть в распоряжении «Известий». В 2024 году в список стратегических товаров уже включат сигареты и алкоголь — во многом для борьбы с контрабандой из стран ЕАЭС. В прошлом году эксперты оценивали нелегальную долю рынка жидкостей для вейпов в 93%.

Зачем ужесточать наказание за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совфеда по экономической политике предлагает бороться с контрабандой жидкости для вейпов, включив ее в перечень стратегически важных товаров. В этом случае незаконное пересечение границы РФ с такими жидкостями будет грозить наказанием в виде лишения свободы от трех до семи лет. Копия письма с таким предложением, направленная помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть у «Известий».

Помимо тюремного срока статья УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров предполагает штраф до 1 млн рублей. Сегодня за незаконное перемещение вейпов и жидкостей для них уголовная ответственность не грозит, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

— В настоящее время за подобное правонарушение возможно только привлечь к административной ответственности. Товарная контрабанда была декриминализована еще в 2010 году, и по этой причине осталась только административная ответственность в рамках КоАП РФ, — отметил юрист.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

На это обращает внимание и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов: все нелегально завозимые из ЕАЭС товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей Уголовного кодекса РФ. Например, в статье УК о контрабанде алкоголя и табака речь идет о незаконном перемещении продукции через таможенную границу, а такой границы между странами — членами ЕАЭС нет. Во многом по этой причине было принято решение включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году, так как статья за их контрабанду распространяется и на пересечение госграницы.

«Известия» со ссылкой на данные Минфина ранее писали, что в России сложилась масштабная практика контрабанды алкогольной и табачной продукции из стран ЕАЭС, что стало возможно благодаря той самой лазейке в Уголовном кодексе, то есть контрабандисты законно ввозили товар на территорию России под видом транзита в другие страны Таможенного союза, но на самом деле выгружали его в пределах РФ.

По итогам 2022 года потери бюджета из-за незаконного оборота сигарет составили более 80 млрд рублей, а минимальная недостача за первое полугодие 2023-го оценивается в 46,5 млрд, заявляли в Минпромторге.

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По аналогии с сигаретами в список стратегически важных товаров нужно включить и жидкости для электронных средств доставки никотина, настаивает Кутепов. По всей видимости, сенаторы не делают в данном случае акцента на самих электронных сигаретах, потому что акцизами в настоящее время облагаются только жидкости, то есть контрабанда такой продукции напрямую влияет на поступления в бюджет. Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл, в 2025-м — 44, в 2026-м — 46 рублей. Действующая ставка равна 20 рублям за 1 мл.

— После повышения акциза на жидкость в два раза и введения лицензирования импорта из третьих стран в 2024 году основной поток нелегальной продукции как раз будет перенаправлен на открытую границу России с Казахстаном и в меньшей степени с Белоруссией, — уверен сенатор.

Объем теневого рынка вейпов и жидкостей

«Известия» попросили оценить предложение сенаторов Союз предприятий никотиносодержащих изделий, ассоциацию «Никотиновый альянс», «Опору России» и агентство Discovery Research Group, которое проводило исследование рынка электронных сигарет. Оперативных ответов не поступило.

Доля незаконного оборота электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей в 2022 году составила 79% от общего объема рынка таких товарных категорий. Если говорить отдельно о жидкостях, то эта доля и вовсе дошла до 93%, свидетельствуют данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

С такими цифрами согласны и участники рынка. Так, в настоящее время в России не производится жидкий никотин — он ввозится из-за рубежа, в основном, из Китая, Индии и Польши, объясняет руководитель Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов. Причем недобросовестные бизнесмены ввозят жидкий никотин «под разными личинами», в том числе под видом бытовой химии, чтобы не получать необходимую для его импорта гослицензию и не платить акциз, добавил эксперт.

Долю нелегального рынка никотинсодержащей продукции он также оценивает в более 90%.

— Нелегалка — это и проблема для честного бизнеса: когда на прилавке рядом оказывается товар, который ввезен без уплаты налогов и который гораздо дешевле, это прямая конкуренция честному, легальному товару, — отметил Лоскутов, добавив, что сенаторская инициатива может помочь наведению порядка на рынке никотинсодержащей продукции.

Рынок жидкостей для вейпов и самих электронных сигарет «достаточно сильно дифференцирован» по уровню и видам продукции, а также характеризуется большим количеством производителей, подчеркивают в Совфеде. Кроме того, подавляющая часть жидкостей сегодня импортируется в Россию.

— В этой связи рынок является сложно администрируемым с точки зрения взимания налогов и таможенных сборов, — обращает внимание Кутепов.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Также в комитете утверждают, что вейпы служат своего рода заменителем сигарет, которые в 2024 году как раз будут внесены в перечень стратегически важных товаров.

— Они оттягивают на себя какую-то часть потребителей табачной продукции и налоговых отчислений с последней, а потому должны быть включены в этот перечень по умолчанию, — поясняет сенатор.

«Известия» обратились в Федеральную таможенную службу, Минпромторг и МВД России с просьбой оценить инициативу и предоставить информацию об объемах теневого рынка электронных сигарет и жидкостей для них. В пресс-службе Минпромторга «Известиям» заявили, что инициатива Совета Федерации к ним пока не поступала.