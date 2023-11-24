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Минздрав не возражает: власти выступили против запрета жидкостей для вейпов

Ограничение продаж таких товаров принесет убытки бюджету и приведет к росту нелегального рынка, полагают в кабмине
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Власти выступили против запрета продажи в России никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Это следует из проекта отзыва кабмина, который подготовил Минздрав, с документом ознакомились «Известия». В числе причин называется рост нелегального оборота этой продукции без уплаты акциза, а также выпадающие доходы бюджета в размере более 12 млрд рублей ежегодно. Ранее такой законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР был направлен в кабмин.

Нерентабельный запрет

В правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления. Это следует из проекта отзыва кабмина на законопроект депутатов фракции ЛДПР, подготовленного Минздравом. С документом ознакомились «Известия».

В числе причин такого решения называются отсутствие критериев запрета продажи этого товара. Как считают в Минздраве, это ведет к нарушению концепции закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и создает условия возникновения юридических коллизий и неоднозначного толкования его положений в целом. Что конкретно имеется в виду, в ведомстве не поясняют.

«Дополнительно необходимо отметить, что в 2023 году доходы от уплаты в федеральный бюджет акцизов на никотинсодержащие жидкости, производимые в России и ввозимые в страну, оцениваются на уровне 3,6 млрд рублей. В соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» прогноз поступления доходов от уплаты акцизов составил в 2024 году — 12,1 млрд рублей, в 2025-м — 12,6 млрд, в 2026-м — 13,1 млрд», — говорится в документе.

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Таким образом, принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в размере более 12 млрд рублей ежегодно. При этом источники компенсации этих средств не определены, констатируют в Минздраве.

Также в документе отмечается, что принятие положительного решения по вопросу запрета розничной продажи жидкостей для электронных сигарет и вейпов «способствует нелегальному обороту продукции без уплаты акциза».

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«Известия» направили запросы в кабмин, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФАС, Росалкогольтабакконтроль, ФНС и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать перспективы поддержки проекта отзыва.

Источник в аппарате правительства подтвердил «Известиям», что законопроект поступил на отзыв.

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Здоровье важнее

В ЛДПР заявили «Известиям», что даже с отрицательным отзывом законопроект будет внесен в Госдуму.

— Мы дальше будем бороться за то, чтобы вейпы навсегда ушли из жизни нашей страны и молодежи, потому что только их полный запрет может предотвратить нежелательные последствия для здоровья детей, которые в основном страдают этой пагубной привычкой, — сказал один из авторов законопроекта, зампред фракции Сергей Леонов.

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По его словам, фракция будет вносить законопроект в ГД до тех пор, пока кабмин не осознает то, что он потратит больше денег на здоровье детей, которые сейчас курят вейпы, нежели соберет акцизов с этих сигарет.

У нас наркотики запрещены, но нелегально они есть, и это карается законом. Но если закон будет суров к этим нелегальным вейпам, вряд ли они будут и в розничной продаже, — подчеркнул депутат.

вейп шоп
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Это уже вторая попытка депутатов фракции установить такой запрет на законодательном уровне. В первый раз они внесли инициативу в нижнюю палату в январе 2022 года, однако она не была поддержана профильным комитетом ГД по охране здоровья, который рекомендовал ее отклонить.

Тогда отказ объяснялся введением ранее ряда ограничений по обороту никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления. В том числе запрета на выпуск в обращение такой продукции с добавлением ароматизаторов, а также открытой выкладки и демонстрации такой продукции.

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Инициативу депутатов можно поддержать в части безникотиновых жидкостей, которые зачастую производятся кустарным способом, считает глава отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

— От такого запрета наш рынок точно ничего не потеряет. В Китае, например, введены серьезные ограничения для таких жидкостей, у них очень серьезный список веществ, использовать которые запрещено. Поэтому оттуда часть производств выехала в другие страны, где нет никакого контроля. Откуда мы получаем такую продукцию, сегодня мы не знаем, — отметил эксперт.

вейп
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») напомнили, что с 15 декабря 2022 года началась обязательная маркировка одноразовых электронных сигарет и жидкостей для них, благодаря которой многие продавцы такой продукции вышли из тени.

— До 1 декабря 2023 года разрешена продажа таких товаров без маркировки, если они были ввезены или произведены до даты ее старта. Однако уже сейчас мы видим заметное обеление и легализацию отрасли — официальных точек продаж стало в 2,5 раза больше. В начале года их было 105 тыс., а в ноябре уже насчитывается 276 тыс., рост на 163%, — отметили в пресс-службе компании.

«Известия» направили запросы международной табачной компании Imperial Tobacco, а также JTI Россия с просьбой прокомментировать решение правительства и возможные последствия в случае принятия законопроекта.

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