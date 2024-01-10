Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты

В российском Военно-морском флоте (ВМФ) в среднесрочной перспективе будут сформированы пять дивизий и одна бригада морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в среду, 10 января.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты <…> планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Евменова, основным направлением развития береговых войск главком ВМФ является в первую очередь их оснащение новыми ракетными комплексами, такими как «Бастион» и «Бал». Главком ВМФ отметил, что эти комплексы уже позволили нарастить ударные возможности российского военного флота по поражению судов противника в ближней морской зоне.



Кроме того, как добавил Евменов, для повышения боевых возможностей продолжается модернизация находящихся в составе ВМФ атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами. Одним из приоритетных направлений, по его словам, является серийное строительство многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок.

25 декабря президент РФ Владимир Путин поучаствовал в церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав ВМФ России. По его заявлению, Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях.

Кроме того, по словам Путина, в Северодвинске на «Севмаше» в следующие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М», а на петербургских «Адмиралтейских верфях» на данный момент строится шесть дизельных подводных лодок.

Глава государства добавил также, что еще размещен заказ на строительство патрульных кораблей Арктической зоны,что также обеспечит безопасность судоходства на Северном морском пути.

Ранее, 19 декабря, Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда и суда снабжения.

В том же месяце британская газета Daily Express написала о том, что президент России за последнее время значительно модернизировал Военно-морской флот РФ. Издание привело в пример российский атомный подводный крейсер «Император Александр III», который несет на себе 16 межконтинентальных ракет, и атомную подводную лодку «Красноярск», которая оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.