Более 3 тыс. человек во Владивостоке остались без горячей воды из-за аварии

Из-за коммунальной аварии во Владивостоке более 3 тыс. человек остались без горячей воды. Об этом в среду, 10 января, сообщается на сайте Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

В сообщении региональной прокуратуры в Telegram-канале сказано, что прокуратура Первомайского района города начала проверку по публикациям в соцсетях о том, что на улице Калинина во Владивостоке произошел порыв на участке тепловой сети.

Инцидент произошел накануне вечером на воздушном участке сети теплоснабжения. В результате оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на улице Калинина, уточняет Life.ru.

Уточняется, что прокуратура потребовала от должностных лиц МУПВ ВПЭС обеспечить незамедлительное устранение выявленных нарушений. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, пишет RT. На период их проведения без горячей воды остались более 3 тыс. жителей 18 многоквартирных домов, сообщает телеканал «Звезда».

Надзорное ведомство поставило на контроль восстановление коммунальных услуг и приведение участка в нормативное состояние, пишет сайт kp.ru. Кроме того, проверку по факту происшествия проводит региональный СК. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Накануне по меньшей мере 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов в Находке Приморского края остались без отопления в результате аварии на коммунальных сетях, местная прокуратура ведет расследование. От теплоснабжения также были отключены два детских сада, школа и Центр содействия семейному устройству.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коммунальные службы в регионах оперативно реагируют на подобные аварии и прилагают все усилия для скорейшего устранения последствий сбоев в работе на сетях ЖКХ. Однако, по его словам, за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно». Пресс-секретарь президента добавил, что в Подмосковье специалисты работали круглосуточно, чтобы вернуть жителям отопление в кратчайшие сроки, отмечает телеканал «360».