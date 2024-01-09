Путину доложили о ситуации со сбоями подачи отопления

Президенту России Владимиру Путину докладывали о ситуации со сбоями подачи отопления. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 9 января.

«В данном случае речь шла о докладах президенту о ситуациях и, собственно, о координации работ со стороны уже главы государства тех ведомств, которые должны прилагать усилия для купирования этих кризисных ситуаций», — сказал Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что сбои в подаче теплоснабжения с самого начала решались оперативно. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что прикладываются «титанические усилия для обновления систем ЖКХ», однако, по его словам, за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно». Он указал, что необходимости в дополнительных поручениях Путина нет.

«Работа продолжается в экстренном режиме, все службы работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», — добавил Песков.

6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов заявил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера.

Позднее, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске в Подольске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же было возбуждено уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска. 9 января были задержаны замглавы администрации городского округа, начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

Кроме того, еще 7 января глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что значительная часть региона обесточена вследствие аварии на электросетях.

8 января Песков сообщил, что Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях в подаче электроэнергии и отопления после ухудшения погодных условий.